El emotivo regreso de Céline Dion a la música: cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Céline Dion, con voz entrecortada, declaró en el tráiler de su nuevo documental: “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No me detendré”. Desde su diagnóstico en 2022 con el síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad que afecta el sistema nervioso y causa espasmos musculares, Dion se ha visto obligada a dejar los escenarios y concentrarse en un tratamiento exhaustivo para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, nunca se rindió y a pesar de las dificultades, participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, cantando por unos minutos.