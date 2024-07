De la euforia a la desolación: al ganador de la maratón Independencia le robaron todo mientras corría

“Luego de terminar las notas y todo lo que implica el final de una carrera, me fui a buscar mis pertenencias en un vehículo de un amigo, una camioneta, donde había dejado todo, y me doy con que me las llevaron. Me sustrajeron todos mis materiales deportivos, me dejaron con lo puesto”, le contó Pizarro a LA GACETA. De hecho, debió subir a la premiación con ropa prestada.