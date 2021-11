Wilbur Smith 1933-2021

Autor de títulos que vendieron más de 140 millones ejemplares, fue el escritor de novelas de aventuras más leído del mundo. Con más de cinco millones en nuestro país, también fue uno de los escritores más leídos por los argentinos. Murió el fin de semana pasado en Ciudad del Cabo, donde vivía. En 2011, durante la última visita que hizo a Buenos Aires, lo entrevistó para LA GACETA Literaria su mayor heredero literario de habla hispana. Smith contó detalles de su infancia, de la que tomó mucho de ese mundo africano asombroso que describió desde su primera novela. Compartió, además, detalles de sus comienzos, su método de escritura, cómo se conjuga una vida de acción con la literatura, su opinión sobre la subestimación de la crítica sobre el género que cultivó y el lugar que creía que su obra llegaría ocupar cuando muriera. En este número incluimos un perfil del escritor, un fragmento del último título publicado en Argentina y notas sobre sus libros.

La última leyenda del África

Quizás esté loco, realmente.

Después de todo, eso fue lo que, cuando enfermó de malaria a los diez años, el médico que lo atendía, le dijo a su madre qué le ocurriría, si sobrevivía.

Wilbur Smith sobrevivió.

En Zambia, la ex Rodhesia del Norte, en el Africa profunda, en la tierra de los guerreros bembas y de los tongas, una tierra de hombres blancos duros, él sobrevivió.

Cuando a los doce años, en la granja de su padre, un león atacó al ganado, los empleados negros lo llamaron, porque su padre no estaba.

Él era el nkosizana, el pequeño patrón blanco y eso, en ese momento y ese lugar, implicaba bastante.

Tuvo que cargar su rifle y con sus miedos y en medio de la noche africana, enfrentar a la luz de las antorchas a ese león hambriento y matarlo.

Luego siguió la “chimurenga”, la guerra entre blancos y negros que llevó a la descolonización de las dos Rodhesias (la del Norte, hoy llamada Zambia) y la del Sur (hoy Zimbabwe).

Era la época de la llamada Guerra de los Matorrales, que terminó con la liberación de estos dos países de la opresión de la minoría blanca. Era esta una tierra tan extraña que llevaba el nombre de su creador, Rhodes, un aventurero que se hizo multimillonario y que con un rifle en su mano, se apoderó de los campos de diamantes y de oro y era prácticamente dueño de estos dos países.

Allí creció Wilbur Smith y, contradiciendo a su padre, que le aseguró que escribiendo se moriría de hambre, publicó la novela Cuando comen los leones en 1964.

El éxito fue inmediato.

El libro impactó en los lectores.

Escribió en una saga, la de los Courtney, la historia de una familia de africanos blancos y la del Imperio Zulú de Sudáfrica.

En otra, la de los Ballantyne, lo hizo con la historia del Reino Matabele, en la actual Zimbabwe.

El público devoró sus libros.

Y pidió más…

Hernán Lanvers - Autor de la saga África: Hombres como dioses, que vendió más de 400.000 ejemplares.

La guerra de Courtney *

Ella se las arregló para no llorar hasta que el tren salió de la estación. Pero luego las compuertas se abrieron cuando fue imposible seguir negando la horrible verdad.

Su amor por Gerhard von Meerbach acababa de comenzar. Pero podría no volver a verlo nunca más. Ella podía desear vivir en una época en la que pudieran estar uno con el otro y construir una vida juntos, en paz. Ella podía decirse a sí misma que su amor iba a sobrevivir y sus sueños se harían realidad, y tratar, con todo su corazón, de creerlo. Pero luego, otra voz dentro de ella preguntó:

«¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra?».

Menos de cinco meses después, en las primeras horas del viernes 1º de septiembre de 1939, Hitler desató las fuerzas de la Alemania nazi contra Polonia.

Dos días más tarde, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Y las matanzas, el sufrimiento y el horror explotaron en todo el mundo.

* Emecé (2021).

PERFIL

Wilbur Smith nació en Rodesia del Norte, en 1933. Publicó Donde comen los leones, su primera novela, en 1964. El libro tendría quince secuelas. La saga de los Courtney, que cuenta la historia de una familia desde el África colonial a la Sudáfrica del “apartheid”, fue su serie más celebrada por el público. A lo largo de su vida publicó 49 novelas, traducidas a 30 idiomas. Smith gestó una legión de seguidores en nuestro país, lo que llevó a muchos de sus títulos a encabezar rankings de best sellers en las últimas décadas. Escribió hasta el final. The new kingdom, su última novela, fue publicada este año.