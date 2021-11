Un legislador justificó el pago de $ 5.000: "La oposición no sabe lo que es no llegar a fin de mes"

El legislador oficialista Juan Rojas (Frente de Todos) se mostró de acuerdo con la suspensión de la entrega masiva de subsidios de $ 5.000 en Tucumán. Sin embargo, advirtió que la ayuda es necesaria para afrontar la crisis actual.

"Acertada decisión de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, de suspender el pago de asistencias sociales hasta después de las elecciones para evitar malas interpretaciones", aseveró Rojas.

Y agregó: "La oposición, al parecer, no sabe lo que significa no llegar a fin de mes, no poder poner un pan sobre la mesa".

Ayer, miles de personas se agolparon a las afueras del Hipódromo, en el parque 9 de Julio, para recibir la ayuda social de $ 5.000 que entrega el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría General de la Gobernación.

Estos subsidios ya habían sido otorgados días antes de PASO. Referentes de distintos espacios de la oposición calificaron la medida como "electoralista" y "clientelar", dado que están próximas a celebrarse las generales del domingo 14.

Jaldo confirmó luego la decisión de suspender la entrega de los $ 5.000 hasta después de los comicios nacionales. El legislador Rojas, quien había sido electo por Fuerza Republicana y este año se sumó a las filas del Frente de Todos, respaldó hoy este anuncio.