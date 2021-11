Jaldo ordenó suspender el pago de subsidios hasta que pasen las elecciones

A 10 días de las elecciones nacionales, las largas filas que se formaron ayer en el hipódromo por el pago de subsidios en efectivo generaron polémica y todo tipo de acusaciones de clientelismo parte de la oposición. Cientos de beneficiarios hicieron hasta ocho cuadras de cola para cobrar una ayuda de $5.000 en la institución que depende de la Caja Popular de Ahorros. Incluso, hubo quienes -desde el anonimato- aseguraron que los pagos se otorgaban para movilizar votantes el domingo 14 de octubre.

La oposición acusó al PJ de cambiar necesidades por votos

Escenas de un tenor similar se habían visto hasta dos días antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en la capital y en el interior de la provincia, en medio de la feroz interna que se desató entre Juan Manzur (hoy jefe de Gabinete de la Nación) y Osvaldo Jaldo (actualmente a cargo del Poder Ejecutivo). Incluso, el jaldismo denunció en la Justicia Federal la entrega de dineros en La Florida, a pocas horas de la votación, y un mes antes había acusado a Manzur de querer “comprar voluntades” con las ayudas.

Contra “posibles daños”

Con ese contexto, luego de varias horas sin información oficial al respecto, LA GACETA se comunicó con el gobernador interino, quien explicó que se trata de una nueva cuota de subsidios que se vienen entregando hace meses. Remarcó que faltan 10 días para los comicios -para contrastar con lo ocurrido en La Florida en las PASO- y adelantó una decisión tajante para evitar acusaciones: suspender el pago de subsidios o ayudas sociales provinciales hasta después del 14 de noviembre. Dijo que esto incluye al Plan Interzafra, así como a cualquier otro programa provincial.

“Debido a los cuestionamientos políticos que ponen en duda los programas provinciales, aunque faltan 10 días para las elecciones, he ordenado que no se pague nada a partir de mañana (por hoy) hasta después del 14; fuese cual fuere el tipo de subsidio y la norma que lo sostenga. No por cuestiones políticas vamos a dejar de ayudar a la gente”, afirmó Jaldo.

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo dijo que tomó la determinación para evitar “posibles daños”, porque las ayudas son para la gente. “Se vino pagando dentro del marco del decreto de subsidios de meses anteriores. Por lo tanto, para evitar suspicacias y malas interpretaciones, se suspenden todos los pagos. Los beneficiarios cobrarán después del 14; no se van a perder los beneficios otorgados”, remarcó.

Ayudas en dos décadas

El decreto al que hace referencia el gobernador interino es el 125/1, creado en 2000, para asistir a personas en situación de vulnerabilidad, antes del estallido de la crisis social y económica de aquellos años. Hace más de dos décadas que está vigente por prórrogas y actualizaciones que se llevan a cabo a través de otros instrumentos legales.

Los últimos cambios se realizaron previo a las PASO con dos decretos, entre agosto y septiembre (1.847/1 y 2.167/1). Manzur autorizó elevar el tope mensual de las asistencias de $ 130 millones a $ 300 millones (un 130%).

La secretaria de la Gobernación, Silvia Pérez, le dijo a este diario que el decreto 125/1 autoriza a entregar subsidios por hasta $ 10.000 mensuales, por persona, pero que a partir de los $ 5.000 necesita de autorización del gobernador. Agregó que el Gobierno ha dado estas ayudas “toda la vida”, especialmente ahora porque “la gente está desesperada” por la difícil situación que se potenció con la pandemia. Dijo que se llegaron a dar 40.000 asistencias mensuales, pero no supo precisar cuántas estaban vigentes hasta ayer. Por último, remarcó que estas ayudas se entregan prácticamente a diario. “No se dejó de pagar nunca”, advirtió de modo de separarlo de cuestiones proselitistas.

Sin reclamos formales

Fuentes del oficialismo confiaron a este diario que los subsidios que se entregaron en el hipódromo eran sólo para beneficiarios de la capital.

A pesar de las acusaciones de la oposición, el secretario electoral nacional en Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto, le dijo a este diario que hasta ayer no había ingresado ningún tipo de denuncia a su Secretaría.

Requisitos: cómo acceder a una ayuda social

En agosto, la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez, había afirmado que cualquier persona que necesite ayuda puede acercarse a la Casa de Gobierno con una carta de pobreza, una fotocopia del DNI y una nota que explique cuál es el inconveniente que atraviesa. El decreto 125/1 tiene como fin otorgar subsidios para asistir de manera urgente las demandas de personas e instituciones en situación de vulnerabilidad social.