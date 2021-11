"El Frente de Todos no necesita planes para ganar una elección", retrucó Caponio

El ex legislador Marcelo Caponio salió al cruce de los referentes opositores, tras la polémica por los subsidios que se pagaron ayer en el Hipódromo. "El Frente de Todos no necesita planes para ganar la elección. Desde 1999 que no perdemos una elección en la provincia de Tucumán", aseveró el ex apoderado del PJ.

"Ratificamos la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de suspender la medida hasta que pasen las elecciones . El pago de subsidios no es una medida con fines electorales sino una asistencia a los tucumanos que realmente lo necesita. La oposición nunca hizo nada por la gente más humilde al contrario endeudo el país, destruyo la industria nacional y los empleos generando pobreza en la Argentina. La idea más brillante que tuvieron es regalar quesos en mal estado", afirmó Caponio.

Además, se refirió a los objetivos de la gestión. "Nuestra única preocupación es reactivar en Tucumán la obra pública y el 100% de la producción para bajar la desocupación y la pobreza que generó la pandemia y las políticas de Macri", expresó. Y completó: "el 14 de noviembre vamos a obtener un triunfo contundente , al igual que en las PASO donde el 50% de los tucumanos respaldaron a este gobierno provincial y nacional".