Resumen para apurados
- El Gobierno nacional incluyó la ley de biocombustibles en el temario de sesiones extraordinarias de diciembre en el Congreso, tras los reclamos del sector productivo.
- La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y fue impulsada por el Consejo Agroindustrial y provincias sucroalcoholeras para evitar demoras en su sanción definitiva.
- Si Diputados aprueba el nuevo régimen, se prevé un fuerte impulso a la inversión regional, el empleo y la capacidad de las provincias de fijar cortes adicionales de mezcla.
Las provincias productoras de bioetanol mantienen la expectativa de que el nuevo régimen del mercado de biocombustibles avance en el Congreso nacional y obtenga la aprobación de la Cámara de Diputados. Tras la media sanción del proyecto en el Senado, las empresas del sector y la Liga Bioenergética de las Provincias sostuvieron sus reclamos para que la iniciativa complete su recorrido legislativo.
En ese contexto, el gobierno de Javier Milei incluyó el proyecto de regulación de los biocombustibles entre los temas que el Parlamento tratará durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La decisión se conoció, en medio de los reiterados pedidos del sector empresario para acelerar el debate en la Cámara baja.
La convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a sesiones extraordinarias, entre el 1 y el 31 de diciembre, incorporó el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para la elaboración, el almacenaje, la comercialización, la mezcla y el autoconsumo de biocombustibles. La iniciativa figura en el sexto lugar del anexo que acompaña al decreto firmado por el mandatario libertario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La inclusión del proyecto en el temario representa un avance para las entidades empresarias que venían reclamando que se concrete su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ahora, Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), celebró la decisión del Gobierno nacional y destacó su impacto para las economías regionales.
"El proyecto de ley de biocombustibles en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso es otro paso decisivo en favor de la producción, la competitividad y el empleo en el sector sucroalcoholero, una de las actividades más importantes de las economías regionales", expresó a LA GACETA.
La demanda sectorial
El llamado a sesiones extraordinarias y la inclusión del proyecto oficial se dio después de que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a unas 63 cámaras y entidades empresarias, entre ellas el Centro Azucarero Argentino, reclamara a los diputados nacionales que aceleraran el tratamiento de la iniciativa. El pedido había sido planteado ante el riesgo de que las diferencias entre los distintos segmentos de la industria del biodiésel demoraran el debate durante las sesiones ordinarias, que finalizarán el 30 de noviembre.
En una presentación dirigida a los legisladores semanas atrás, la entidad había solicitado "con carácter de urgencia, el dictamen y la aprobación del proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con la aprobación del Senado".
El Consejo Agroindustrial defendió la iniciativa como resultado de un proceso de consenso entre gobernadores, senadores, productores, entidades empresarias, industrias de biocombustibles y representantes de los sectores petrolero y automotor. También sostuvo que su aprobación permitiría generar nuevas oportunidades para las cadenas del azúcar, el maíz y la soja, promover inversiones y fortalecer la producción en las provincias.
"Señores diputados, la aprobación de este proyecto es la señal que el mercado, el campo y la industria esperan para invertir y potenciar nuestro desarrollo", habían manifestado en el reclamo.
La entidad también había remarcado el aporte de la futura norma a la soberanía energética, la generación de empleo y el agregado de valor en origen. Entre sus planteos, destacó que las provincias podrían establecer cortes adicionales de biocombustibles para absorber producción de sus propias jurisdicciones y aprovechar la capacidad instalada.