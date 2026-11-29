La demanda sectorial

El llamado a sesiones extraordinarias y la inclusión del proyecto oficial se dio después de que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a unas 63 cámaras y entidades empresarias, entre ellas el Centro Azucarero Argentino, reclamara a los diputados nacionales que aceleraran el tratamiento de la iniciativa. El pedido había sido planteado ante el riesgo de que las diferencias entre los distintos segmentos de la industria del biodiésel demoraran el debate durante las sesiones ordinarias, que finalizarán el 30 de noviembre.