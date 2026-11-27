Desde la compañía destacaron que, más allá de los indicadores productivos, uno de los aspectos más relevantes de esta campaña fue el compromiso de sus colaboradores, quienes, desde las distintas áreas de trabajo, contribuyeron al cumplimiento de los objetivos establecidos. La empresa también expresó su agradecimiento a los trabajadores y sus familias, a los productores cañeros, transportistas y proveedores que acompañaron el desarrollo de la actividad durante toda la campaña.