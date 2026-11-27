Zafra récord, pero con perdedores: "Los industriales salen ganando y los cañeros quedamos afuera del negocio"
Las cooperativas advirtieron que hasta el 45% de la caña de pequeños y medianos productores quedó sin cosechar según las zonas. Reclaman políticas públicas para el sector. "Hay que defender el sistema de Maquila".
Resumen para apurados
- Cañeros de Tucumán denunciaron este jueves que quedaron marginados de la zafra récord porque los ingenios redujeron cupos y priorizaron su propia materia prima.
- Las lluvias y el atraso inicial dejaron entre el 40% y el 45% del cultivo en pie en zonas como Monteros y Simoca, elevando los costos de cosecha sin dejar ganancias.
- Cooperativas reclaman créditos blandos al Gobierno provincial y alertan que el remanente en los campos y el clima complicarán gravemente la campaña azucarera de 2027.
La zafra azucarera es presentada como récord en términos de producción, tanto en el arco empresarial como en el Gobierno. Sin embargo, la campaña 2026 tiene una contracara que golpea a cientos de pequeños y medianos productores cañeros de Tucumán. “Los industriales salen ganando, pero nosotros estamos quedando afuera del negocio”, advirtió Alfredo Alvarado, presidente de la Federación de Cooperativas Cañeras, al describir la crisis que atraviesa el sector.
El dirigente cuestionó que, mientras se destacan los resultados de la molienda y la producción sucroalcoholera, una parte significativa de caña de los agricultores quedó sin cosechar y continúa en pie, lo que compromete sus ingresos y las posibilidades de afrontar la próxima campaña.
Este escenario fue expuesto con preocupación y en tono de alerta durante la última reunión de las cooperativas cañeras tucumanas, convocada de urgencia este jueves 26 en la sede del Colegio de Ingenieros. En el encuentro se manejó una estimación extraoficial que el sector ya considera una realidad: entre el 40% y el 45% del cultivo de los pequeños y medianos productores de las zonas de Monteros y Simoca no pudo ser cosechado y permanece en pie.
En el encuentro también se hizo escuchar un reclamo que se repite en distintos puntos de la provincia: las dificultades para cosechar y entregar la producción a los ingenios. Esta situación se originó en las lluvias, el retraso en el inicio de la zafra y las decisiones adoptadas por los industriales que condicionaron al otro eslabón de la agroindustria tucumana.
Alvarado sostuvo que los industriales priorizaron su propia materia prima y sus intereses, mientras que a las cooperativas se les redujeron los cupos de recepción en las fábricas. “Hay mucha caña de pequeños y medianos productores que quedó en pie, que no se pudo cosechar. En los medios aparece que es una excelente zafra, que hay una excelente producción de azúcar y un montón de cosas, pero el sector de pequeños y medianos productores tiene otra realidad”, señaló. Y agregó que el azúcar que se obtiene se destina a cubrir los costos de cosecha, por lo que los productores prevén que no les quedarán ingresos.
“Los industriales priorizan su caña, priorizan sus intereses y a las cooperativas se nos redujo el cupo de entrada a los ingenios. Por ese motivo no podemos sacar la caña”, cuestionó. En ese escenario, consideró que “el actual panorama industrial de Tucumán está cambiando y evidencia una concentración” en la agroindustria provincial. “El libre mercado lo permite, pero nosotros nos estamos quedando afuera de ese negocio. Tendremos que darle valor agregado a la caña de azúcar”, afirmó.
El problema no se ha limitado a las pérdidas de esta campaña. La caña que permanece en los campos representa una dificultad adicional de cara a 2027, tanto por las condiciones en las que deberá ser cosechada como por la posibilidad de que las lluvias se extiendan hasta julio, con referencia al fenómeno de El Niño. “Va a estar lloviendo hasta julio porque quedó caña que no sabemos cómo la vamos a sacar y ni siquiera la del año que viene”, advirtió Alvarado.
El dirigente describió el impacto económico y operativo sobre las cooperativas, que debieron trabajar en condiciones desfavorables por el deterioro de los caminos y los suelos. El uso de dos o tres tractores para sacar la producción, el mayor consumo de combustible y las roturas de maquinaria incrementaron los costos de una actividad que ya enfrenta dificultades para sostener su rentabilidad.
Reclamo cañero
Ante esta situación, las cooperativas comenzaron a elaborar un documento para exponer la realidad del sector y gestionar reuniones con el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y los legisladores. El objetivo es discutir políticas públicas que contemplen las dificultades productivas y financieras, además de mecanismos que permitan mediar ante los ingenios para garantizar la recepción de la caña.
No es el único sector cañero que advirtió sobre las consecuencias de la zafra de este año. El Comité Regional de Productores Sucroalcoholeros, integrado por distintas entidades del sector, alertó que el escenario actual provocará pérdidas productivas y económicas, no solo para la campaña en curso, sino también para la próxima. En esa línea, también solicitó un encuentro con el mandatario provincial.
De acuerdo con lo expresado por la organización, esta situación “compromete seriamente la continuidad de numerosas explotaciones agropecuarias” y “afecta a la cadena sucroalcoholera de la provincia”. Sus integrantes insistieron en la necesidad de implementar medidas paliativas, entre ellas la declaración de la Emergencia Agropecuaria para el sector y herramientas de asistencia que permitan aliviar la situación financiera de los productores.
Por su parte, Alvarado aclaró que no reclaman una asistencia económica directa, sino herramientas de financiamiento que contemplen la emergencia y permitan acceder a créditos blandos.
"Defender la Maquila"
El titular de la Federación de Cooperativas también hizo un llamado de alerta e hizo hincapié en la necesidad de “defender el sistema de Maquila”. “Es la única forma de proteger la participación de los productores en el negocio azucarero. Si no hay Maquila, es la ley de la selva”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la crisis obliga a las cooperativas a pensar alternativas para modificar su matriz productiva y agregar valor a la materia prima. Entre las propuestas mencionó la posibilidad de buscar inversores para instalar una pequeña planta demostrativa de bioetanol. Sin embargo, remarcó que la prioridad inmediata es visibilizar la situación de los cañeros y evitar que las dificultades de esta zafra se profundicen en la campaña de 2027.