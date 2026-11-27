Alvarado sostuvo que los industriales priorizaron su propia materia prima y sus intereses, mientras que a las cooperativas se les redujeron los cupos de recepción en las fábricas. “Hay mucha caña de pequeños y medianos productores que quedó en pie, que no se pudo cosechar. En los medios aparece que es una excelente zafra, que hay una excelente producción de azúcar y un montón de cosas, pero el sector de pequeños y medianos productores tiene otra realidad”, señaló. Y agregó que el azúcar que se obtiene se destina a cubrir los costos de cosecha, por lo que los productores prevén que no les quedarán ingresos.