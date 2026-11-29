Tucumán tiene una oportunidad que no debería desaprovechar: consolidar una industria sucroalcoholera moderna, capaz de generar energía renovable, agregar valor a la producción de caña y reducir la dependencia de combustibles fósiles. El bioetanol forma parte de esa oportunidad y no debería ser cuestionado por el solo hecho de producir impactos ambientales. Pero tampoco debería ser presentado como una actividad ambientalmente neutra. En efecto, el uso del bioetanol presenta una reducción aproximada del 64 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto de la nafta. Y esto es auspicioso. Pero su producción (que incluye todas las etapas) genera otras emisiones y externalidades ambientales que deben ser gestionadas. Es decir, esa ventaja climática convive con impactos asociados a las emisiones industriales, material particulado, actividades agrícolas, uso de fertilizantes y agroquímicos. De manera que la discusión debe ser más madura: promover los biocombustibles y, al mismo tiempo, controlar rigurosamente las externalidades que genera su producción y utilización.
Los números muestran la magnitud del desafío teniendo en cuenta solamente la producción de vinazas. Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, durante la campaña 2025/26 las destilerías de la provincia produjeron 361.984.838 litros de alcohol. Diversos estudios señalan que las destilerías generan en promedio 12 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido. De manera que la campaña mencionada se generó aproximadamente 4.344 millones de litros de vinaza. Esto es el equivalente a llenar aproximadamente 1.737 piletas olímpicas o a cargar unos 145.000 camiones cisterna de 30.000 litros. Es evidente que no es un detalle menor ni un problema secundario de la industria: es una externalidad de escala provincial que merece una política pública acorde. Los estudios químicos indican que la vinaza posee una elevada carga orgánica y salina y un fuerte olor. De manera que una disposición inadecuada puede generar impactos sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas y contaminación del aire.
Alternativas
La buena noticia es que no estamos frente a un problema sin solución. Existen alternativas para aprovechar este efluente. Hay propuestas tecnológicas para concentrar vinaza y producir energía, así como su biodigestión para generar biogás y biofertilizantes. Es decir, aquello que hoy vemos principalmente como un residuo puede transformarse en parte de una economía circular.
Existe una segunda cuestión que tampoco debería quedar fuera de la discusión: las emisiones atmosféricas. El uso de bioetanol puede reducir determinadas emisiones respecto de la nafta, particularmente monóxido de carbono y material particulado en determinadas condiciones. Sin embargo, la literatura científica señala que su comportamiento no es uniforme para todos los contaminantes. Las emisiones de óxidos de nitrógeno, aldehídos y etanol requieren seguimiento, porque algunos de estos compuestos pueden participar en la formación de ozono y aerosoles secundarios.
Pero además debemos mirar más allá del caño de escape. El verdadero balance ambiental de un biocombustible comienza en el campo y termina en su utilización. Investigaciones realizadas específicamente sobre Tucumán muestran que las emisiones del sistema sucroalcoholero están vinculadas, entre otros factores, al uso de combustibles fósiles, fertilizantes nitrogenados, consumo energético industrial y quema de caña.
Por eso, la pregunta correcta no es si debemos producir bioetanol. Sí debemos hacerlo. La pregunta es qué condiciones ambientales debemos exigir para que ese crecimiento sea verdaderamente sustentable.
Los controles
Tucumán debería avanzar hacia una política integral que acompañe cada incremento de la producción de bioetanol con mayores exigencias de control: monitoreo de emisiones atmosféricas, registro público de generación y destino de vinazas, controles sobre suelos y aguas, sistemas de tratamiento y valorización de efluentes, medición de olores y un seguimiento ambiental independiente y periódico.
Incluso existe un antecedente normativo nacional: el Decreto 574/2018 estableció el concepto de una “Gestión Integral y Sustentable de la Vinaza Sucro-Alcoholera”, incluyendo su aprovechamiento agrícola, energético o industrial. El desafío, entonces, no es frenar la bioenergía. Es hacerla mejor.
Una provincia que quiere posicionarse como productora de energías renovables no puede contabilizar solamente los litros de bioetanol que produce. También debe contabilizar qué hace con los millones de litros de vinaza que genera, qué emisiones libera su cadena productiva y cuánto de ese impacto logra reducir.
No se trata de elegir entre producción y ambiente. Se trata de entender que, en el siglo XXI, producir sustentablemente significa hacerse cargo de todo el proceso. El bioetanol puede ser parte de la transición energética de Tucumán. Pero para que sea verdaderamente renovable, no alcanza con que reemplace una parte del combustible fósil. También debe avanzar acompañado de una política ambiental capaz de controlar sus propias externalidades. Porque avanzar hacia una energía más limpia mientras dejamos sin resolver los residuos y las emisiones de su producción sería, simplemente, avanzar en una dirección mientras retrocedemos en otra.