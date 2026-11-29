Los números muestran la magnitud del desafío teniendo en cuenta solamente la producción de vinazas. Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, durante la campaña 2025/26 las destilerías de la provincia produjeron 361.984.838 litros de alcohol. Diversos estudios señalan que las destilerías generan en promedio 12 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido. De manera que la campaña mencionada se generó aproximadamente 4.344 millones de litros de vinaza. Esto es el equivalente a llenar aproximadamente 1.737 piletas olímpicas o a cargar unos 145.000 camiones cisterna de 30.000 litros. Es evidente que no es un detalle menor ni un problema secundario de la industria: es una externalidad de escala provincial que merece una política pública acorde. Los estudios químicos indican que la vinaza posee una elevada carga orgánica y salina y un fuerte olor. De manera que una disposición inadecuada puede generar impactos sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas y contaminación del aire.