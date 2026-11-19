La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumó al reclamo por el avance y la aprobación en el Congreso nacional de la nueva ley de biocombustibles.
La entidad empresarial sostuvo, en un comunicado, que su sanción en Diputados representa una oportunidad estratégica para fortalecer la producción nacional, atraer inversiones y ampliar las posibilidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas vinculadas con las cadenas agroindustriales.
En la entidad señalaron que los biocombustibles son una herramienta fundamental para agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y potenciar el desarrollo agroindustrial de las provincias.
En ese sentido, remarcaron que el impulso de esta actividad permite fortalecer la articulación entre productores, industrias y pymes, además de promover inversiones, empleo y actividad económica.
CAME destacó que Argentina cuenta con un importante potencial productivo en materias primas que pueden transformarse en insumos estratégicos para la industria de biocombustibles. Sin embargo, consideró indispensable avanzar hacia un marco normativo que garantice previsibilidad y reglas claras para aprovechar esas capacidades y generar mayor valor agregado en origen.
Asimismo, la organización sostuvo que el crecimiento del sector contribuirá a diversificar la matriz energética, avanzar hacia energías más limpias y consolidar una industria nacional con capacidad para generar empleo federal y nuevas oportunidades para las economías regionales.
En particular, advirtió que las PyMEs agroindustriales necesitan condiciones adecuadas para ampliar sus mercados, incorporar tecnología, mejorar su competitividad y fortalecer los entramados productivos locales.
Por otra parte, CAME valoró el diálogo y los consensos alcanzados entre los distintos actores de la cadena productiva, las provincias y los sectores industriales para avanzar en una nueva legislación. Al respecto, planteó que ese trabajo debe traducirse en una herramienta que responda a las necesidades del desarrollo productivo nacional.
Finalmente, la entidad indicó que la aprobación del proyecto significa apostar por la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo federal, además de representar una oportunidad para fortalecer a las PyMEs y agregar valor a los recursos del país.