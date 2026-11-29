Sin embargo, aún no están los datos. Los números difundidos fueron del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que es una aproximación al PIB. Por lo tanto, tiene razón el gobierno, hay que esperar a diciembre cuando se difunda el trimestral Informe de Avance del Nivel de Actividad; además, cada nuevo reporte del EMAE incluye una revisión del anterior pues suele incorporarse información que antes no había estado disponible. Esto es, ni siquiera el cálculo mostrado el lunes es definitivo. Críticas: el PIB también surge de una muestra, como el EMAE, aunque más amplia. Pero, sobre todo, el oficialismo usaba el Estimador para mostrar cómo crecía la economía. Entonces, habría una doble vara. Si no se lo acepta para hablar de recesión tampoco debe usarse para hablar de crecimiento; al revés, si era un indicio de éxitos también debe atenderse como indicador de problemas.