La recesión técnica tan mentada durante estos días es una convención. No un concepto casi arbitrario, como sostuvo el ministro Luis Caputo, sino un acuerdo profesional para tener una referencia a la hora de las discusiones que define que dos trimestres consecutivos de PIB en baja con respecto al trimestre anterior es recesión. Podrían haber sido cuatro bimestres o tres trimestres o lo que fuera, pero se quedó en dos trimestres.
Sin embargo, aún no están los datos. Los números difundidos fueron del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que es una aproximación al PIB. Por lo tanto, tiene razón el gobierno, hay que esperar a diciembre cuando se difunda el trimestral Informe de Avance del Nivel de Actividad; además, cada nuevo reporte del EMAE incluye una revisión del anterior pues suele incorporarse información que antes no había estado disponible. Esto es, ni siquiera el cálculo mostrado el lunes es definitivo. Críticas: el PIB también surge de una muestra, como el EMAE, aunque más amplia. Pero, sobre todo, el oficialismo usaba el Estimador para mostrar cómo crecía la economía. Entonces, habría una doble vara. Si no se lo acepta para hablar de recesión tampoco debe usarse para hablar de crecimiento; al revés, si era un indicio de éxitos también debe atenderse como indicador de problemas.
Ahora, en una primera aproximación las cifras básicas no muestran nada grave. En el tercer trimestre, mes a mes, cayó julio y crecieron tanto agosto como septiembre; simplemente la baja de julio fue profunda y los otros meses no la compensaron. Podría decirse que julio tuvo problemas puntuales y la economía está creciendo de nuevo. Además, si se comparan los acumulados de este año y el anterior los números son positivos. Por ejemplo, los nueve primeros meses de 2026 el EMAE fue uno por ciento mayor que el del mismo período de 2025. O sea, se podría estar discutiendo sobre una recesión que ya pasó.
Problemas: el impacto negativo de factores transitorios en julio no explicaría los descensos del trimestre anterior; los sondeos privados sobre octubre son de al menos desaceleración; la tendencia-ciclo, los datos depurados de estacionalidad y cuestiones coyunturales, está estancada desde febrero (y antes subía apenas 0,1 por ciento mensual); el Estimador Mensual de septiembre 2026 fue 1,2 por ciento menor que septiembre 2025.
Es decir, hay buenas y malas. Para continuar con esa mezcla, la comparación interanual mostró crecimiento en cinco sectores y decrecimiento en diez; casi nada nuevo. Pesca y su caída de 48,6 por ciento puede obviarse porque todo el año fue muy volátil (en julio creció 320,1 por ciento). Los novedosos fueron los descensos de intermediación financiera (11,5 por ciento; ¿ajustes derivados de la mora crediticia?) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (dos por ciento; ¿lluvias?). Y por lo positivo, usual que crecieran explotación de minas y canteras; electricidad, gas y agua; y hoteles y restaurantes; pero no tanto que aumentara la actividad de construcción (3,5 por ciento). Allí hay mucho de obra vinculada a minería, pero en el año tuvo (mezclados) cinco meses de baja y cuatro de alzas.
Estos movimientos tienen causas de fondo y coyunturales. Entre las primeras está el cambio en la matriz productiva del país debido a las desregulaciones, estabilidad (relativa) de precios, apertura de la economía y auge minero y energético. Pero dicha transformación no es rápida ni acompasada. Para dar una idea, en Chile trabajan en relación con la minería (empleo directo e indirecto) unas 290.000 personas. En las proporciones argentinas deberían ser más de 700.000. Hay 40.000. ¿Cómo pasar de una situación a la otra? Mediante decisión privada y condiciones oficiales, como menores impuestos o mejor infraestructura, lo que está demorado. Por eso los sectores sobredimensionados se achican rápido mientras crecen despacio aquellos que podrían aprovechar las nuevas oportunidades.
Una digresión. Hay quienes insisten, correctamente, en la necesidad de pensar en el largo plazo y terminar con las políticas pendulares. Sería una contradicción que fueran las mismas personas que se quejan de que en tres años el gobierno no resolvió todos los problemas de Argentina.
En cuanto a coyuntura, a comienzos de año se acordó con el FMI que el BCRA compraría al menos 10.000 millones de dólares. Lleva, netos, 16.312 millones. ¿Por qué crece el riesgo país? Se esperaba estabilidad de las tasas de interés internacionales, que el gobierno renovara deuda y las reservas trajeran tranquilidad cambiaria. Pero la FED subió la tasa de referencia y secó el mercado de capitales, complicando rolear. A eso sigue una confusión: como no habría renovación de deuda las reservas no alcanzarían para pagarla. Pero la deuda es del gobierno, no del Central. Entonces, hay que mirar la capacidad oficial de comprar dólares y la oferta de dicha moneda, y no parece haber problemas: el superávit fiscal continúa y las exportaciones proporcionan cada vez más divisas.
La demanda oficial presionaría la cotización al alza, pero no es grave. Las cuentas internacionales estarían cómodas, a precios de hoy, con un dólar minorista a 1.732 pesos y mayorista 1.703, y falta para tales cifras. Aunque la referencia del Banco Central al respecto es diciembre de 2015, cuando había otra economía. El tipo de cambio real se estima por la relación entre la inflación internacional y la doméstica pero responde a las condiciones de productividad. Tal vez haya que adaptar la actividad a un dólar real con equilibrio más bajo que en la serie histórica.
Dos observaciones más. Una, el Real de Brasil se está depreciando y un dólar “barato” en Argentina complicaría la competitividad cambiaria. Las alzas de estos días, tan escandalosamente mostradas, evitan problemas como los sufridos tras la devaluación brasileña de 1999 porque no se modificaba el uno a uno. La otra, es de esperarse que quienes se quejan del dólar caro no sean los mismos que protestaban por el atraso cambiario, o caerían en contradicción.