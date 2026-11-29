Un reciente informe de la firma internacional BDO, realizado para Lógica, concluye que la Argentina tiene la carga impositiva más gravosa para los préstamos para individuos. El estudio realiza una comparación en treinta países que representan el 84% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, la gran mayoría del G-20 y Sudamérica. El informe releva la carga fiscal por país, con un ranking para cada uno de los tributos con peso directo sobre dichos préstamos: impuesto al valor agregado, impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sellos y tasas municipales.
Las conclusiones del informe de BDO son demoledoras para la Argentina:
1) Por cada $ 1.400 que el deudor paga de interés y demás costos por su deuda, casi $ 400 son impuestos. Por esos cuatro impuestos de incidencia directa, las personas pagan un 39% más que los $1000 del costo financiero de la cuota. Un crédito personal en Argentina es 30% más gravoso que en el segundo país (Turquía 30%), 80% más que en el tercero (Uruguay 22%) y más de 11 veces el promedio de los 29 países (3,33%).
2) La Argentina es el único de los 30 países que aplica los cuatro impuestos de incidencia directa sobre préstamos; el resto aplica tres impuestos (China), dos (Colombia, Turquía e Italia), uno solo (11 países) o ninguno de los cuatro (14 países). De los 30 países, 23 no aplican IVA, 26 no aplican ingresos brutos, 21 no aplican sellos y 27 no aplican tasas municipales sobre intereses.
3) En los cuatro rankings, la Argentina es segundo en IVA (21%, detrás de Uruguay 22% y seguido por México 16%); segundo en ingresos brutos (8,75% promedio, detrás de Turquía 15%, seguido por Italia 4,9% y por Francia 0,31%); primero en tasas municipales (4,12% promedio, seguido por Colombia 1,61% y por China 0,72%). En nuestro país, estos tres impuestos se aplican sobre los mismos intereses. Además, Argentina es el primero en sellos sobre el capital del crédito (1,33% promedio, seguido por Chile 0,79% e Italia 0,25%).
4) Por cada $ 1.000 de impuestos que las personas pagan, las provincias y los municipios se llevan $ 700, por la coparticipación del IVA, más ingresos brutos y tasas municipales, siendo Argentina el único país que aplica dos impuestos subnacionales sobre el mismo interés total.
“La Argentina tiene la carga fiscal más alta; pero lo más llamativo es la superposición de impuestos. Es el único país que aplica simultáneamente los cuatro impuestos sobre préstamos a individuos. Nuestro informe demuestra que mientras en el mundo, en general, se desgrava el crédito, en Argentina es donde más se lo grava, incluso en la comparación con la carga fiscal sobre las otras actividades principales de nuestro país”, indica Alberto Mastandrea, Socio de Impuestos de BDO en Argentina. “Los demás países no aplican impuestos sobre el financiamiento porque lo aplican al producto cuya compra se financia; no gravan doblemente, porque eso implicaría menor consumo, menor actividad y, en su caso, también menor recaudación fiscal. El crédito que el mundo promueve, Argentina lo desalienta”, acota el tributarista.
Matias Olivero Vila, presidente de Lógica, afirma que “este de BDO es el quinto informe que concluye que Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, además del Banco Mundial, IMD, Adam Smith Foundation y la Unión Industrial Argentina, tomando metodologías y sectores diferentes. Pero, en este caso, la consecuencia es la más negativa, porque los impuestos tornan tan gravoso el producto, el préstamo, que casi lo elimina”. Según el ejecutivo, este problema se viene agravando desde hace décadas. “Por ejemplo, Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina y los impuestos son la primera causa de la diferencia. Por ello, en el crédito, el problema es binario: es la moto o auto, usado o nuevo, que no se compra, o la ampliación de la casa, o el proyecto que sea, que no se hace. Para que el crédito pueda desarrollarse es necesario bajar significativamente la carga fiscal que deben soportar quienes quieren acceder a un crédito”, puntualiza Olivero Vila.
BDO es una de las firmas internacionales más grandes del mundo de servicios profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento empresarial. El informe lo realizó para Lógica, una ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad.
Según Olivero Vila, “el informe interpela a toda la política y también a la sociedad civil. Al haber los impuestos cruzado la línea de lo gravoso hacia lo prohibitivo, se suprimió el derecho a un crédito accesible a toda una generación. Es el momento para que el crédito vuelva a los argentinos. Corresponde a los bancos y al tercer sector hacer saber este descontrol, a los políticos bajar sustancialmente los impuestos y al resto de la sociedad civil exigirlo, para que Argentina deje de ser el país más gravoso del mundo para convertirnos en un país con gastos e impuestos lógicos y, en suma, un país lógico”.