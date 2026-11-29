Matias Olivero Vila, presidente de Lógica, afirma que “este de BDO es el quinto informe que concluye que Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, además del Banco Mundial, IMD, Adam Smith Foundation y la Unión Industrial Argentina, tomando metodologías y sectores diferentes. Pero, en este caso, la consecuencia es la más negativa, porque los impuestos tornan tan gravoso el producto, el préstamo, que casi lo elimina”. Según el ejecutivo, este problema se viene agravando desde hace décadas. “Por ejemplo, Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina y los impuestos son la primera causa de la diferencia. Por ello, en el crédito, el problema es binario: es la moto o auto, usado o nuevo, que no se compra, o la ampliación de la casa, o el proyecto que sea, que no se hace. Para que el crédito pueda desarrollarse es necesario bajar significativamente la carga fiscal que deben soportar quienes quieren acceder a un crédito”, puntualiza Olivero Vila.