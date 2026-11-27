Resumen para apurados
- Argentina quedará en diciembre entre los países con menor salario mínimo de América Latina, al fijar un ingreso de $406.400 (U$S252,33), apenas sobre Venezuela y Nicaragua.
- La región muestra una gran disparidad: Costa Rica lidera el ranking con U$S841,17 y Panamá con U$S706, mientras que Brasil y Bolivia superan levemente a la Argentina.
- La depreciación del haber mínimo en dólares acentúa la pérdida del poder adquisitivo frente a los vecinos regionales y condiciona la recuperación del consumo interno.
Argentina quedará entre los últimos puestos del ranking de salarios mínimos de América Latina. Con el nuevo monto de $406.400 del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que entrará en vigencia en diciembre, el país tendrá uno de los ingresos básicos más bajos de la región, solo por encima de Venezuela y en un nivel similar al de Nicaragua.
La comparación entre los países latinoamericanos, expresada en dólares, muestra una importante brecha entre los ingresos mínimos. Mientras Costa Rica encabeza la lista con U$S841,17 mensuales, Panamá y Uruguay también superan los U$S600.
En el otro extremo aparecen Venezuela, Nicaragua y Argentina, con remuneraciones considerablemente menores.
Cuáles son los países con los salarios mínimos más altos de América Latina
De acuerdo con los valores establecidos por los distintos gobiernos y sus recientes actualizaciones, Costa Rica ocupa el primer lugar de la región. Su salario mínimo alcanza los U$S841,17 mensuales, luego de un incremento del 1,6%.
Panamá se ubica en el segundo puesto, con un sueldo básico de U$S706, cifra que representa una suba del 6%
El tercer lugar corresponde a Uruguay, donde los trabajadores perciben U$S626,30 al mes. Más atrás aparecen Honduras, con un salario mínimo de U$S555, y Chile, cuyos trabajadores cobran U$S531,11 mensuales.
Argentina, entre los salarios mínimos más bajos de la región
En el extremo inferior de la comparación se encuentra Venezuela, que registra el salario mínimo más bajo de América Latina: apenas U$S0,14.
Nicaragua aparece entre los países con menores ingresos básicos, con una remuneración mensual de U$S252. La Argentina también integra este grupo: los $406.400 que comenzarán a regir en diciembre equivalen a unos U$S252,33.
Por su parte, Brasil estableció un salario mínimo de 1.621 reales, equivalente a U$S276,67, mientras que en Bolivia el ingreso básico llega a U$S279,83 mensuales.