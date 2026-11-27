Argentina quedará entre los últimos puestos del ranking de salarios mínimos de América Latina. Con el nuevo monto de $406.400 del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que entrará en vigencia en diciembre, el país tendrá uno de los ingresos básicos más bajos de la región, solo por encima de Venezuela y en un nivel similar al de Nicaragua.