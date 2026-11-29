La guerra entre Rusia y Ucrania vivió otra noche de fuego cruzado en el aire, mientras la mesa de negociación sigue vacía. El Ministerio de Defensa ruso aseguró ayer que sus defensas interceptaron y destruyeron 1.246 drones ucranianos en más de una docena de regiones. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, precisó que más de 460 se dirigieron hacia la región de la capital entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Del otro lado, Iván Fiódorov, jefe de la administración militar de la región ucraniana de Zaporiyia, denunció que Rusia lanzó más de 700 drones en las últimas 24 horas, con un saldo de un muerto y cinco heridos. Las cifras de ambos bandos no pudieron verificarse de manera independiente.
La pelea se libra también en el bolsillo. Drones ucranianos alcanzaron una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Samara y una refinería en Rostov, en el sur. Kiev sostiene que en las últimas semanas redujo a la mitad la capacidad de refinación de Rusia; el presidente Vladimir Putin le restó importancia y prometió represalias. Ayer, además, presentó un nuevo submarino nuclear.
En medio de la escalada, Ucrania aseguró haber derribado por primera vez un dron ruso a reacción con un arma láser de desarrollo privado. Una novedad tecnológica que confirma que el cielo se convirtió en el principal campo de batalla.
El conflicto ya desborda el frente. Moscú acusó a Letonia de enviar decenas de miles de drones a Ucrania y de cederle su espacio aéreo, una denuncia que no acompañó con pruebas. En el Báltico, además, Estonia se prepara para cerrar sus cinco pasos fronterizos por carretera con Rusia. Y en el Mediterráneo, los ataques ucranianos contra embarcaciones rusas en Libia generaron malestar en Italia: la premier Giorgia Meloni se quejó por la falta de aviso previo y el presidente Volodimir Zelenski la llamó para pedirle disculpas.
Mientras tanto, la diplomacia está en pausa. En octubre, tras reunirse con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Putin había aceptado retomar en noviembre las conversaciones tripartitas con Washington y Kiev, aunque advirtió que las regiones que Rusia se atribuyó en 2022 no son territorio ucraniano. Las negociaciones, sin embargo, siguen estancadas.
Es la paradoja de una guerra que ya supera los cuatro años: cuanto más se habla de paz, más drones vuelan. Y el invierno, que en Ucrania castiga la red eléctrica, está a la vuelta de la esquina, con otra prueba de resistencia.