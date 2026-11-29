El conflicto ya desborda el frente. Moscú acusó a Letonia de enviar decenas de miles de drones a Ucrania y de cederle su espacio aéreo, una denuncia que no acompañó con pruebas. En el Báltico, además, Estonia se prepara para cerrar sus cinco pasos fronterizos por carretera con Rusia. Y en el Mediterráneo, los ataques ucranianos contra embarcaciones rusas en Libia generaron malestar en Italia: la premier Giorgia Meloni se quejó por la falta de aviso previo y el presidente Volodimir Zelenski la llamó para pedirle disculpas.