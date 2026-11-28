Uno de los grandes protagonistas de este período es Abel Ferreira. El entrenador portugués, que llegó a Palmeiras en octubre de 2020, conquistó su tercera Libertadores, después de las obtenidas en 2020 y 2021. Además, alcanzó los 12 títulos al frente del club y reforzó su condición de técnico más ganador de la historia de la institución.