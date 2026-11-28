Palmeiras extendió el dominio brasileño en la Copa Libertadores: una racha que parece interminable
La consagración del conjunto paulista estiró a ocho la racha de títulos consecutivos para Brasil, que además superó a Argentina en el historial de campeones. Abel Ferreira también hizo historia y quedó a una Libertadores del récord de Carlos Bianchi.
Resumen para apurados
- Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes y se consagró campeón de la Copa Libertadores, logrando su cuarto título continental y extendiendo la hegemonía brasileña.
- La victoria marca el octavo título seguido para Brasil desde 2019 y el tercero de Abel Ferreira, quien igualó a Osvaldo Zubeldía y quedó a uno del récord de Bianchi.
- Con 26 títulos, Brasil superó por primera vez a Argentina (25) en el palmarés de la Copa, obligando a los clubes argentinos a esperar al menos hasta 2027 para revertirlo.
La consagración de Palmeiras, 1-0 frente a Estudiantes, no sólo significó la cuarta Copa Libertadores en la historia del conjunto paulista. También confirmó una supremacía que parece no tener fin: por octavo año consecutivo, un equipo brasileño conquistó el máximo torneo continental, una racha inédita en la historia de la competencia.
La serie comenzó en 2019, cuando Flamengo derrotó agónicamente a River en Lima. Después llegaron los títulos de Palmeiras en 2020 y 2021, Flamengo en 2022, Fluminense en 2023, Botafogo en 2024 y nuevamente Flamengo en 2025. Ahora, Palmeiras volvió a levantar el trofeo y prolongó un dominio que también se refleja en las finales: desde 2019, ningún equipo de otro país consiguió coronarse.
Además, la consagración modificó el historial de la competencia. Brasil alcanzó los 26 títulos y superó por primera vez a Argentina, que quedó con 25. La diferencia cobra todavía más relevancia si se considera que, después de la conquista de River en Madrid, en 2018, los clubes argentinos aventajaban a los brasileños por siete trofeos.
Uno de los grandes protagonistas de este período es Abel Ferreira. El entrenador portugués, que llegó a Palmeiras en octubre de 2020, conquistó su tercera Libertadores, después de las obtenidas en 2020 y 2021. Además, alcanzó los 12 títulos al frente del club y reforzó su condición de técnico más ganador de la historia de la institución.
Con esta nueva consagración, Ferreira también igualó las tres Libertadores que Osvaldo Zubeldía consiguió precisamente con Estudiantes entre 1968 y 1970, y se ubicó a un título de Carlos Bianchi, el entrenador más ganador de la historia de la competencia, con cuatro conquistas (una con Vélez y tres con Boca).
El último equipo argentino en conquistar América sigue siendo River, que venció a Boca en la histórica final de Madrid de 2018. Ocho años después, Estudiantes tuvo la oportunidad de cortar la racha, pero tampoco pudo. Así, el fútbol argentino deberá encontrar respuestas a este dominio y esperar al menos hasta 2027 para intentar terminar con la hegemonía brasileña.