Resumen para apurados
- Estudiantes de La Plata disputará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras por su quinto título continental y un premio acumulado de casi 34 millones de dólares.
- El Pincha ganó el certamen en 1968, 1969, 1970 y 2009. En esta edición ya sumó casi 9 millones de dólares y busca el récord de 25 millones que Conmebol otorga al campeón.
- De coronarse, el club platense asegurará boletos a la Libertadores 2027, la Recopa Sudamericana, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes 2029.
Mucho más que un título estará en juego para Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Además de la posibilidad de sumar una nueva estrella a su escudo, el “Pincha” afrontará un compromiso que podría modificar sustancialmente su panorama económico y deportivo para los próximos años.
En caso de consagrarse campeón, Estudiantes conquistará la quinta Libertadores de su historia, después de las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009. De esta manera, se convertirá en soledad en el tercer máximo ganador del certamen entre los clubes argentinos, solamente por detrás de Independiente (siete) y Boca (seis). Además, igualará la línea de Peñarol de Uruguay.
Cuánto dinero podría ganar Estudiantes
La Conmebol entregará 25 millones de dólares al campeón de esta edición, una cifra récord que supera por un millón a la del año pasado. El subcampeón, en tanto, recibirá siete millones.
Hasta el momento, Estudiantes acumuló 8,93 millones de dólares por su participación en el certamen. Así, si pierde ante Palmeiras, cerrará su campaña con ingresos por 15,93 millones de dólares. En cambio, si levanta el trofeo, esa cifra ascenderá a 33,93 millones.
A ese monto se le sumarían otros tres millones de dólares correspondientes a su clasificación automática a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Los cuatro torneos que podría disputar Estudiantes si sale campeón
El resultado de la final también determinará buena parte del calendario internacional del conjunto platense. Tras finalizar en el 11° puesto de la tabla anual de la Liga Profesional, Estudiantes tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2027, pero necesita vencer a Palmeiras para acceder a la próxima Libertadores.
Además, una eventual consagración le permitirá disputar la Recopa Sudamericana frente a Boca Juniors, campeón de la Sudamericana.
El “Pincha” también accederá a la Copa Intercontinental, que se disputará en diciembre. Su primer rival sería Toluca de México, campeón de la Concachampions. Si supera esa instancia, enfrentará a Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, mientras que PSG, ganador de la Champions League, aguardará en la final.
Por último, Estudiantes garantizará su presencia en el Mundial de Clubes 2029, donde ocupará uno de los cupos reservados para los campeones de la Libertadores, junto con Flamengo y los ganadores de las ediciones de 2027 y 2028.