En el "Pincha", Alexander Medina despejó la incógnita principal que arrastraba desde la clasificación ante Flamengo en el Maracaná: el reemplazo de Baltasar Rodríguez, expulsado en la semifinal de vuelta. Finalmente, el DT uruguayo decidió el ingreso de Gastón Benedetti sobre el lateral izquierdo, lo que mueve a Joaquín Tobio Burgos unos metros más adelante para jugar como volante interno por ese sector, junto a Ezequiel Piovi y Alexis Castro.