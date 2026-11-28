Cómo forma Estudiantes en la final de la Copa Libertadores: Medina mete línea de cinco
El "Pincha" y Palmeiras anunciaron sus formaciones. El "Cacique" resolvió la baja de Baltasar Rodríguez con el ingreso de Benedetti en el lateral izquierdo y el pase de Tobio Burgos al medio. En el equipo brasileño, Abel Ferreira también saldrá con cinco en el fondo y apostará por el delantero paraguayo ex Gimnasia Ramón Sosa.
Resumen para apurados
- Conmebol confirmó en Montevideo las formaciones de Estudiantes y Palmeiras para la final de la Copa Libertadores: ambos técnicos apostarán por esquemas con cinco defensores.
- Medina debió suplir al expulsado Baltasar Rodríguez sumando a Benedetti en el lateral, mientras que Palmeiras alineó de inicio al paraguayo Ramón Sosa en ataque.
- El duelo táctico en el Centenario definirá al campeón continental: Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores, mientras Palmeiras persigue otro título de América.
Se terminaron las dudas en Montevideo. La Conmebol confirmó las planillas oficiales de Estudiantes y Palmeiras para la final de la Copa Libertadores, con dos planteos similares: ambos entrenadores apostaron por esquemas con cinco defensores para la definición en el Centenario.
En el "Pincha", Alexander Medina despejó la incógnita principal que arrastraba desde la clasificación ante Flamengo en el Maracaná: el reemplazo de Baltasar Rodríguez, expulsado en la semifinal de vuelta. Finalmente, el DT uruguayo decidió el ingreso de Gastón Benedetti sobre el lateral izquierdo, lo que mueve a Joaquín Tobio Burgos unos metros más adelante para jugar como volante interno por ese sector, junto a Ezequiel Piovi y Alexis Castro.
En el fondo, Fernando Muslera estará en el arco detrás de una línea que mantendrá a Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Marcos Rojo como centrales, con Eros Mancuso y Benedetti como carrileros. Arriba, Tiago Palacios se moverá libre para abastecer a Guido Carrillo, capitán y única referencia de área.
Por su parte, Palmeiras también saldrá con tres centrales y dos laterales proyectados. La gran sorpresa de Abel Ferreira fue la inclusión desde el arranque del delantero paraguayo Ramón Sosa —con pasado en Gimnasia La Plata—, quien le ganó la pulseada a opciones más conservadoras para acompañar en ataque al argentino José Manuel "Flaco" López.
Formaciones:
ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
DT: Alexander Medina.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Agustín Giay, Alexander Barboza, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias; José Manuel López y Ramón Sosa.
DT: Abel Ferreira.