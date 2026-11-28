“Fue un partido muy peleado, ellos tuvieron una y la metieron. Nos quedamos con las manos vacías, pero nos vamos llenos de orgullo. Este equipo representó al club, dejamos todo y la gente nos acompañó. Es una lástima, pero me voy contento de que el equipo representó al máximo a Estudiantes”, dijo entre lágrimas Rojo, quien había regresado al club de sus inicios con la ilusión de conquistar la copa. Su emoción reflejaba las dos caras de una misma tarde: el orgullo de haber competido contra un gigante y la desazón de comprobar que, incluso haciendo casi todo bien, a veces no alcanza.