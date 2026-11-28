Resumen para apurados
- Palmeiras superó 1-0 a Estudiantes en el estadio Centenario de Montevideo y se consagró campeón de la Copa Libertadores, logrando el cuarto título continental de su historia.
- Con un gol de Ramón Sosa, el equipo paulista impuso su jerarquía. Estudiantes, que venía de eliminar a Flamengo y Corinthians, buscó el empate pero falló en la definición.
- El triunfo ratifica el dominio de los clubes brasileños en la región con cuatro títulos para Palmeiras, mientras el conjunto platense no pudo alcanzar su ansiada quinta corona.
El resultado no lo acompañó, pero Estudiantes jugó una final a la altura de su historia. El “Pincha” llegó al duelo decisivo después de una campaña que tuvo algo de proeza: había eliminado a los poderosos Corinthians y Flamengo, y llegó a sentir que la Copa Libertadores, aun con los millones de dólares y la jerarquía brasileña enfrente, podía estar al alcance de su mano. Y lo estuvo. Compitió hasta el final, pero Palmeiras golpeó una sola vez, fue efectivo y conquistó el máximo título continental por cuarta vez en su historia.
El conjunto de La Plata movilizó a unos 35.000 hinchas hacia Montevideo y logró teñir buena parte del estadio Centenario, escenario elegido para la gran final. En un ambiente propio de semejante definición, el partido comenzó con muchas infracciones y una sensación clara: Palmeiras tenía un gran equipo y la jerarquía individual de sus futbolistas podía marcar la diferencia en cualquier momento.
De hecho, los números permiten dimensionar esa diferencia. El valor total del plantel paulista prácticamente cuadruplicaba al del equipo argentino: €218,58 millones frente €54,78 millones. A eso se sumaba la experiencia internacional de varios de sus jugadores, como Gustavo Gómez y Ramón Sosa con Paraguay, Agustín Giay y José Manuel “Flaco” López con Argentina, Joaquín Piquerez con Uruguay y los brasileños Vitor Roque y Andreas Pereira. Un equipo, salvando las distancias, con el presupuesto y la jerarquía de un conjunto europeo.
Sin embargo, con sus armas, el equipo de Alexander “Cacique” Medina buscó equilibrar el partido. Palmeiras dominó buena parte del primer tiempo, mientras que Estudiantes apostó por una línea de cinco defensores, la solidez en su campo y la posibilidad de lastimar mediante alguna pelota parada o un contraataque. Para eso, el entrenador combinó experiencia y juventud: desde el arranque estuvieron, entre los más grandes, Marcos Rojo, Fernando Muslera, Leandro González Pírez y su capitán, goleador y principal referente ofensivo, Guido Carrillo.
Durante el primer tramo, Palmeiras encontró dificultades para quebrar la resistencia argentina. Su oportunidad más clara llegó sobre el cierre, cuando una pelota que se desvió en Rojo terminó estrellándose contra un palo. Del otro lado, Carrillo también había generado peligro. Las sensaciones indicaban que Estudiantes tenía argumentos para llevar el encuentro al tiempo suplementario y, por qué no, a los penales.
Pero el complemento comenzó con una postura distinta. El “Pincha” salió del vestuario demasiado cerca de su arco y Palmeiras no lo perdonó. A los seis minutos, una jugada iniciada por Arthur terminó con una asistencia de cabeza de Arias para Sosa. El paraguayo, con pasado en Gimnasia y Talleres, apareció dentro del área y definió para convertir el primer y único gol de la tarde.
Después del tanto, Palmeiras se replegó y Estudiantes hizo méritos para alcanzar el empate. Adelantó sus líneas, asumió mayores riesgos y generó situaciones importantes. Carrillo estuvo cerca de marcar con una espectacular chilena que Carlos Miguel logró contener, mientras que Tomás Palacios, uno de los futbolistas que interesa en River, remató de primera y la pelota pasó cerca del arco defendido por el arquero brasileño, de 2,04 metros de altura.
Sin embargo, el equipo de Medina no encontró el gol. Palmeiras resistió los últimos intentos, administró la ventaja y terminó celebrando su cuarta Copa Libertadores, después de las conquistas de 1999, 2020 y 2021. Estudiantes se quedó sin su quinta estrella, pero con la sensación de haber competido hasta el final frente a una de las grandes potencias del continente.
“Fue un partido muy peleado, ellos tuvieron una y la metieron. Nos quedamos con las manos vacías, pero nos vamos llenos de orgullo. Este equipo representó al club, dejamos todo y la gente nos acompañó. Es una lástima, pero me voy contento de que el equipo representó al máximo a Estudiantes”, dijo entre lágrimas Rojo, quien había regresado al club de sus inicios con la ilusión de conquistar la copa. Su emoción reflejaba las dos caras de una misma tarde: el orgullo de haber competido contra un gigante y la desazón de comprobar que, incluso haciendo casi todo bien, a veces no alcanza.