Resumen para apurados
- Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el sábado 28 de noviembre a las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo, tras superar las semifinales.
- El equipo argentino avanzó tras vencer a Flamengo por penales en el Maracaná, habiendo superado previamente a Corinthians y Universidad Católica en un certamen muy disputado.
- El conjunto platense buscará consagrarse campeón de América por quinta vez tras 17 años de sequía, mientras que Palmeiras intentará alcanzar su cuarto trofeo continental.
Tras los partidos del 14 y 22 de octubre, Estudiantes de La Plata avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026. El equipo del “Cacique” Medina logró sobreponerse ante Flamengo en las semifinales por penales en el Maracaná de Río de Janeiro. Ahora queda una instancia clave porque El Pincha deberá enfrentarse a Palmeiras para alcanzar la copa.
Flamengo logró eliminar al primer equipo de su grupo de la Libertadores al vencer a Cerro Porteño. En octavos de final, ambos se enfrentaron y el grupo paraguayo perdió por 2 a 1. En cuartos de final, el Verdao se enfrentó a Liga de Quito, pero el partido se extendió hasta los penales al igualar en 3 a 3. Finalmente, en semifinales, Palmeiras eliminó al Fluminense.
Cuándo se juega la final de la Libertadores
El partido final de la Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo a las 17. Estudiantes buscará superar al equipo de Abel Ferreira para estrenar su quinta estrella luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009. Palmeiras peleará por el título que le dará la cuarta copa continental.
La transmisión por televisión podrá seguirse desde los canales Fox Sports, Telefe y ESPN. Además se hará transmisión vía streaming desde la plataforma Disney Plus, Plan Premium, por lo que no todos los usuarios del servicio podrán seguir el partido.
En Chile, el juego se verá por ESPN Premium, Chilevisión y también Disney Plus. En México, podrá seguirse por ESPN y Disney Plus.
El camino de Estudiantes en la Copa Libertadores
Con Fernando Muslera como figura estelar al detener tres remates en la tanda de penales dentro del Maracaná, Estudiantes aseguró su lugar en el partido decisivo contra Palmeiras tras eliminar en semifinales a Flamengo luego de sostener el empate con un hombre menos durante el tiempo reglamentario. En el duelo inicial habían logrado un cero a cero. De este modo, el conjunto platense intentará llegar a la quinta conquista de América.
Este boleto llega como coronación de un recorrido lleno de dramatismo desde la fase de grupos, donde compartió zona con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco. Tras llegar a la última jornada con seis unidades, logró avanzar gracias a un cabezazo agónico de Amondarain en el minuto 91. Más adelante dejó atrás a Universidad Católica con un empate en casa y una goleada en Chile, antes de eliminar a Corinthians imponiéndose en San Pablo tras un penal fallado por Memphis Depay en el cierre.