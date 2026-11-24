Este boleto llega como coronación de un recorrido lleno de dramatismo desde la fase de grupos, donde compartió zona con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco. Tras llegar a la última jornada con seis unidades, logró avanzar gracias a un cabezazo agónico de Amondarain en el minuto 91. Más adelante dejó atrás a Universidad Católica con un empate en casa y una goleada en Chile, antes de eliminar a Corinthians imponiéndose en San Pablo tras un penal fallado por Memphis Depay en el cierre.