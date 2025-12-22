Entre la estética vintage y la necesidad de refrescarse, el abanico pisa fuerte otra vez

En América Latina, su presencia se consolidó en los siglos XIX y XX, como parte de la herencia colonial, del vestuario festivo y del clima. En Tucumán, donde las altas temperaturas marcan el ritmo cotidiano, el abanico siempre estuvo ahí. En las manos de las abuelas durante el carnaval, en los velorios, en las procesiones religiosas, en los actos escolares de diciembre. Pero su uso parecía quedar restringido a esos rituales. Hoy, sin embargo, vuelve a circular como tendencia de diseño, objeto artístico y herramienta práctica.