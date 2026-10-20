De las "cebras" a la Selección: la tucumana Ahitana Clemente fue citada para Argentina U16

El llamado llega tras una temporada en la que la armadora dio sus primeros pasos en el básquet profesional. Formada en las divisiones inferiores de Estudiantes —en el club de calle Monteagudo también integró el equipo campeón argentino sub-14 de cestoball en 2023—, Clemente se radicó a comienzos de año en Córdoba para jugar en Bochas Sport Club de Colonia Caroya y posteriormente se incorporó a Instituto para disputar la Liga Nacional Femenina.