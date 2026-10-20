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De las "cebras" a la Selección: la tucumana Ahitana Clemente fue citada para Argentina U16

La base de 15 años surgida en Estudiantes y con presente en Instituto de Córdoba formará parte del Campus de Desarrollo de la CABB en el Cenard, en el marco del proceso rumbo a la AmeriCup U18 de 2028.

ORGULLO. Ahitana Clemente se destaca actualmente en Instituto de Córdoba, lo que le valió el llamado de la selección argentina.
ORGULLO. Ahitana Clemente se destaca actualmente en Instituto de Córdoba, lo que le valió el llamado de la selección argentina.
Por Redacción Deportes Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • La tucumana Ahitana Clemente fue citada a la preselección argentina U16 para un campus de desarrollo del 26 al 31 de octubre en el CeNARD porteño.
  • Formada en el club Estudiantes de Tucumán, la base de 15 años compite actualmente en la Liga Nacional Femenina con la camiseta de Instituto de Córdoba.
  • La concentración busca evaluar a las 22 convocadas y consolidar la base del combinado nacional con el objetivo competitivo puesto en la AmeriCup U18 de 2028.
Resumen generado con IA

El básquet femenino de Tucumán sumó un motivo de orgullo en el plano nacional: Ahitana Clemente fue convocada para integrar la preselección argentina U16. Con 15 años y 1,76 metros de estatura, la jugadora surgida en el club Estudiantes quedó incluida en una nómina de 22 basquetbolistas convocadas por el cuerpo técnico del combinado nacional para concentrar en Buenos Aires.

Los entrenamientos se desarrollarán en las instalaciones del CeNARD del 26 al 31 de octubre. A lo largo de esas jornadas, el cuerpo técnico nacional llevará adelante un campus de desarrollo enfocado en el seguimiento físico y técnico individual, con el objetivo de consolidar la base del seleccionado que tendrá como horizonte competitivo la AmeriCup U18 de 2028.

El llamado llega tras una temporada en la que la armadora dio sus primeros pasos en el básquet profesional. Formada en las divisiones inferiores de Estudiantes —en el club de calle Monteagudo también integró el equipo campeón argentino sub-14 de cestoball en 2023—, Clemente se radicó a comienzos de año en Córdoba para jugar en Bochas Sport Club de Colonia Caroya y posteriormente se incorporó a Instituto para disputar la Liga Nacional Femenina.

Con minutos acumulados en la máxima categoría nacional pese a su corta edad, la perimetral buscará aprovechar la semana de prácticas en Buenos Aires para ganarse un lugar dentro del esquema formativo de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) de cara a las próximas competencias internacionales.

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