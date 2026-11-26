Éxodo "pincharrata" a Montevideo: más de 35.000 hinchas de Estudiantes copan Uruguay por el sueño de la quinta Copa Libertadores
La capital uruguaya se llena de hinchas del Pincha en la previa de la gran final frente a Palmeiras en el Centenario. Una caravana de más de 170 micros, barcos colmados y fanáticos que viajaron en bicicleta colapsaron los pasos fronterizos. Habrá Fan Fest para quienes cruzaron sin entrada. La puesta a punto del equipo de Alexander Medina.
Resumen para apurados
- Más de 35.000 hinchas de Estudiantes coparon Montevideo este sábado para alentar al equipo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el estadio Centenario.
- El traslado incluyó más de 170 colectivos, barcos y autos que colapsaron fronteras. Para los hinchas sin entradas, se organizó un Fan Fest oficial en la rambla uruguaya.
- De ganar el título, el club platense obtendrá su quinta Copa Libertadores e igualará la histórica marca de Peñarol como el tercer equipo más laureado del continente.
Estudiantes de La Plata vuelve a protagonizar una movilización histórica por la Copa Libertadores. En las horas previas a la final del sábado ante Palmeiras, Montevideo empezó a llenarse de hinchas "pincharratas" en un éxodo que superará las 35.000 personas en suelo uruguayo. Con la ilusión de levantar el trofeo por quinta vez, los simpatizantes platenses cruzaron por tierra, río y aire para copar las tribunas del Centenario a partir de las 17.
El viaje arrancó el miércoles desde City Bell, donde una multitud despidió con banderas y bengalas al micro del plantel encabezado por Alexander Medina en su camino hacia Ezeiza. Detrás de ellos comenzó el grueso del traslado: una caravana oficial de 121 colectivos de larga distancia con pasajes agotados hace semanas, a los que se sumaron más de 50 micros contratados por filiales y agrupaciones, ferris repletos hacia Colonia y Montevideo, vuelos saturados y largas filas de autos en los puentes fronterizos de Gualeguaychú y Colón.
La pasión dejó historias particulares en las rutas. Dos hinchas, Facundo Mensegues y Brian Froidevaux, llegaron a la rambla uruguaya después de pedalear más de 600 kilómetros en bicicleta desde La Plata, compartiendo cada tramo del viaje en redes sociales. Pese a que uno de ellos viajó sin entrada para el partido, el objetivo era estar cerca del equipo en una jornada histórica.
Para los miles de fanáticos que viajaron sin tickets para el estadio, se organizó un Fan Fest oficial en la rambla, frente al Club de Golf y a metros del Parque Rodó. El espacio cuenta con puestos gastronómicos, bandas en vivo, museo itinerante con camisetas históricas y copas, y una pantalla gigante para más de 10.000 personas que transmitirá la final en directo.
En lo deportivo, el plantel del "Cacique" Medina se entrena en el predio de Montevideo City Torque para definir los últimos detalles tácticos, a la espera de la conferencia oficial de capitanes organizada por la Conmebol con Guido Carrillo y Gustavo Gómez. La final, que tendrá alargue de 30 minutos y penales en caso de empate, pondrá en juego una marca histórica: si gana, Estudiantes alcanzará su quinto título de América (tras las consagraciones de 1968 ante el propio Palmeiras, 1969, 1970 y 2009) e igualará a Peñarol como el tercer club más ganador del certamen, detrás de Independiente (7) y Boca (6). Del otro lado estará el equipo paulista, que busca su cuarta estrella continental tras las conquistas de 1999, 2020 y 2021.