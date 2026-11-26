En lo deportivo, el plantel del "Cacique" Medina se entrena en el predio de Montevideo City Torque para definir los últimos detalles tácticos, a la espera de la conferencia oficial de capitanes organizada por la Conmebol con Guido Carrillo y Gustavo Gómez. La final, que tendrá alargue de 30 minutos y penales en caso de empate, pondrá en juego una marca histórica: si gana, Estudiantes alcanzará su quinto título de América (tras las consagraciones de 1968 ante el propio Palmeiras, 1969, 1970 y 2009) e igualará a Peñarol como el tercer club más ganador del certamen, detrás de Independiente (7) y Boca (6). Del otro lado estará el equipo paulista, que busca su cuarta estrella continental tras las conquistas de 1999, 2020 y 2021.