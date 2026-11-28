Resumen para apurados
- El SMN emitió este sábado un alerta amarilla por tormentas fuertes para gran parte de Tucumán, debido a la previsión de intensas lluvias y ráfagas.
- El fenómeno prevé acumulados de 20 a 40 mm, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica en la Capital y departamentos del interior provincial.
- El organismo recomendó evitar salir, asegurar objetos y limpiar desagües ante posibles anegamientos y riesgos derivados del temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que rige una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Tucumán, ante la posibilidad de fenómenos que podrían presentarse con intensidad.
De acuerdo con el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.
Además, el SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque advirtió que esos registros podrían ser superados de manera puntual.
Qué zonas de Tucumán están bajo alerta amarilla
El aviso meteorológico comprende a una amplia extensión del territorio tucumano. Según el detalle difundido por el SMN, las zonas alcanzadas son:
- Burruyacu
- Capital
- Cruz Alta
- Famaillá
- Graneros
- La Cocha
- Leales
- Simoca
- Trancas
- Yerba Buena
- Zonas bajas de Chicligasta.
- Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi.
- Zonas bajas de Lules
- Zonas bajas de Monteros
- Zonas bajas de Río Chico
- Zonas bajas de Tafí Viejo
De esta manera, la advertencia incluye tanto a localidades del área metropolitana como a departamentos del interior provincial.
Las recomendaciones del SMN ante las tormentas
Frente a las condiciones previstas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos durante el desarrollo de las tormentas.
Las recomendaciones del organismo son:
- Evitá salir
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado