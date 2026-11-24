Resumen para apurados
- El SMN pronosticó tormentas aisladas e inestabilidad para este miércoles en San Miguel de Tucumán, debido al ingreso de un frente húmedo con máxima de 24°C.
- La jornada presentará abundante nubosidad, vientos moderados del sudeste y probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% a lo largo de todo el día.
- Hacia el fin de semana cesarán las lluvias y las temperaturas ascenderán de forma paulatina, alcanzando marcas máximas de hasta 33 grados el próximo lunes.
El tiempo continuará inestable este miércoles 25 de noviembre en San Miguel de Tucumán. Según el pronóstico oficial, se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 18.
Las condiciones meteorológicas anticipan un día con abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones en distintos momentos. La probabilidad de lluvia se ubicará entre el 10% y el 40% durante las cuatro franjas del día.
Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones serán variables, aunque las tormentas aisladas estarán presentes durante toda la jornada.
Madrugada: tormentas aisladas, con una temperatura de 18 grados y vientos del sudoeste de entre 7 y 12 km/h.
Mañana: se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 22 grados y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h.
Tarde: continuará la posibilidad de tormentas aisladas, con una máxima de 24 grados y vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.
Noche: se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con una temperatura de 20 grados y vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.
La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante todo el miércoles.
Qué temperatura se espera para los próximos días en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa temperaturas en ascenso hacia el fin de semana, aunque las condiciones del tiempo seguirán siendo variables.
Para los próximos días se esperan los siguientes valores:
Miércoles 25: mínima de 18 grados y máxima de 24.
Jueves 26: mínima de 16 grados y máxima de 27.
Viernes 27: mínima de 14 grados y máxima de 28.
Sábado 28: mínima de 19 grados y máxima de 30.
Domingo 29: mínima de 19 grados y máxima de 30.
Lunes 30: mínima de 22 grados y máxima de 33.
De esta manera, las temperaturas máximas comenzarán a subir desde el jueves y podrían alcanzar los 33 grados el lunes.
La evolución de las condiciones meteorológicas será clave para saber si las precipitaciones previstas para mitad de semana dan paso a jornadas más calurosas en la capital tucumana.