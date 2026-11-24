El vuelo SQ321 de Singapore Airlines, que cubría la ruta entre Londres y Singapur en mayo de 2024, fue uno de los casos recientes que expuso los riesgos de este fenómeno. La aeronave atravesó fuertes turbulencias sobre Myanmar y cayó repentinamente, lo que provocó que pasajeros y objetos salieran despedidos por la cabina. El avión debió aterrizar de emergencia en Bangkok. Más de 70 personas resultaron heridas y un pasajero británico de 73 años falleció, aparentemente por un infarto.