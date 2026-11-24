Resumen para apurados
- Científicos advierten a nivel global que el cambio climático y El Niño aumentan el riesgo de accidentes aéreos debido a mayores turbulencias y calor extremo.
- Incidentes recientes y estudios confirman un alza del 55% en turbulencias severas desde 1979, junto con peligros por engelamiento y problemas de despegue por calor.
- La aviación invierte en inteligencia artificial y sensores avanzados para anticipar riesgos climáticos que podrían triplicarse en las próximas décadas.
Las condiciones meteorológicas adversas representan uno de los principales desafíos para la seguridad aérea. La turbulencia, la acumulación de hielo en las aeronaves y el calor extremo son fenómenos capaces de complicar las operaciones de vuelo y, en determinadas circunstancias, provocar accidentes. Ahora, los científicos advierten que el cambio climático y los episodios intensos de El Niño podrían agravar algunos de estos riesgos.
La preocupación volvió a cobrar relevancia después de un accidente ocurrido el 1 de noviembre en Florida, cuando un jet privado Learjet 60 que viajaba desde Austin, Texas, hacia las Bahamas se precipitó contra una carretera y causó la muerte de las nueve personas que iban a bordo.
Menos de dos minutos antes del impacto, la copiloto había informado sobre una ligera acumulación de hielo en la aeronave y turbulencias moderadas. Los investigadores todavía trabajan para determinar las causas de la tragedia, pero analizan especialmente las condiciones meteorológicas que enfrentó el avión.
Aunque las aeronaves están diseñadas para soportar distintas situaciones atmosféricas y los pilotos cuentan con pronósticos, radares y asistencia del control de tráfico aéreo, algunos fenómenos siguen siendo difíciles de anticipar. A esto se suma un escenario climático que podría volverlos más frecuentes o impredecibles, consignó la cadena CNN.
Más turbulencias en los cielos
Uno de los principales peligros es la turbulencia en aire despejado, un fenómeno que puede aparecer repentinamente y que resulta invisible para los radares convencionales de los aviones.
Se produce por la cizalladura del viento, es decir, cambios rápidos en su velocidad o dirección. Suele registrarse cerca de la corriente en chorro, una banda de vientos fuertes ubicada entre los 8 y los 11 kilómetros sobre la superficie terrestre.
El vuelo SQ321 de Singapore Airlines, que cubría la ruta entre Londres y Singapur en mayo de 2024, fue uno de los casos recientes que expuso los riesgos de este fenómeno. La aeronave atravesó fuertes turbulencias sobre Myanmar y cayó repentinamente, lo que provocó que pasajeros y objetos salieran despedidos por la cabina. El avión debió aterrizar de emergencia en Bangkok. Más de 70 personas resultaron heridas y un pasajero británico de 73 años falleció, aparentemente por un infarto.
Cada vez existen más pruebas de que el cambio climático está incrementando las turbulencias en aire despejado. Según un estudio de 2023, la turbulencia severa de este tipo sobre el Atlántico Norte aumentó un 55% desde que comenzaron las observaciones satelitales, en 1979.
Paul Williams, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Reading, en Inglaterra, advirtió que algunas regiones podrían experimentar hasta tres veces más turbulencias de esta clase durante las próximas décadas, lo que representaría un incremento considerable de los vuelos afectados si no mejoran los pronósticos.
El fenómeno de El Niño también influye. Este patrón climático natural incrementa la cizalladura del viento en las capas de la atmósfera donde vuelan los aviones. Durante el episodio de gran intensidad de 1997 y 1998, se registró un aumento repentino de los reportes de turbulencias de los pilotos, especialmente sobre Estados Unidos y el Atlántico Norte.
Las investigaciones de Williams detectaron un incremento cercano al 20% en la cizalladura del viento durante los eventos intensos de El Niño, una condición que puede generar más turbulencias moderadas y severas.
A pesar de estos riesgos, la probabilidad de sufrir lesiones continúa siendo baja, especialmente en los grandes aviones comerciales, que están diseñados para absorber estos movimientos. Los especialistas recomiendan mantener siempre abrochado el cinturón de seguridad durante el vuelo.
El peligro de la acumulación de hielo
Otro de los riesgos meteorológicos para la aviación es la formación de hielo sobre las aeronaves. Este fenómeno ocurre cuando un avión atraviesa nubes con gotas de agua superenfriada, que permanecen en estado líquido incluso a temperaturas inferiores a cero y pueden llegar hasta los -40 °C.
Al impactar contra la estructura del avión, las gotas se congelan instantáneamente. La acumulación modifica la forma de la aeronave, reduce la sustentación, aumenta la resistencia aerodinámica y agrega peso. También puede obstruir sensores, disminuir la potencia del motor e incluso provocar una falla.
El peligro quedó expuesto en octubre de 1994, cuando el vuelo 4184 de American Eagle, que cubría la ruta entre Indianápolis y Chicago con 68 personas a bordo, comenzó a acumular hielo mientras esperaba para aterrizar. Durante el descenso, los pilotos perdieron el control y el avión se estrelló en un campo de Indiana. No hubo sobrevivientes.
A partir de ese accidente se profundizaron las investigaciones sobre la formación de hielo. Algunas aeronaves cuentan con sistemas de calefacción en las alas, otras utilizan mecanismos inflables para desprenderlo y los aviones más pequeños pueden emplear fluidos que generan una película protectora.
Sin embargo, todavía no existe certeza sobre cómo el cambio climático modificará este fenómeno. Estudios preliminares citados en un informe de la Agencia Europea de Seguridad Aérea indican que podrían cambiar su frecuencia, la altitud a la que se produce, su gravedad y las regiones afectadas.
En ese sentido, un portavoz del organismo advirtió que un planeta más cálido no implica necesariamente una menor formación de hielo en los aviones.
El calor extremo también afecta
Las altas temperaturas constituyen otro desafío para la actividad aérea. Cuando el aire se calienta, se expande y pierde densidad, lo que dificulta que los aviones generen la sustentación necesaria para despegar.
En jornadas de calor intenso, especialmente en aeropuertos con pistas cortas, pueden presentarse dificultades para alcanzar las condiciones adecuadas de despegue. En esas circunstancias, algunas operaciones requieren reducir el peso de la aeronave mediante el desembarque de pasajeros o la descarga de equipaje y mercadería.
Un ejemplo ocurrió en el aeropuerto de Florencia, Italia, donde la pista tiene unos 1.500 metros de longitud. El año pasado, 20 pasajeros de un vuelo con destino a Londres no pudieron embarcar debido a que la temperatura había alcanzado los 35 °C.
En regiones de temperaturas muy elevadas, como Medio Oriente, donde pueden superarse los 52 °C, una de las alternativas consiste en programar los vuelos de larga distancia durante las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando el ambiente es más fresco.
Avances para anticipar los riesgos
Los especialistas trabajan en nuevas herramientas para mejorar la detección y el pronóstico de estos fenómenos. Actualmente, las turbulencias pueden anticiparse mediante la combinación de pronósticos meteorológicos, información sobre tormentas y corrientes de viento, radares e informes de los pilotos.
Sin embargo, los modelos todavía presentan limitaciones y pueden pasar por alto sistemas atmosféricos pequeños y de rápido desarrollo, especialmente en regiones montañosas y durante tormentas eléctricas.
Una de las tecnologías en investigación es el Lidar, un sistema de teledetección que permite visualizar turbulencias en aire despejado. No obstante, su implementación enfrenta dificultades por el elevado costo y el peso de los equipos.
También se desarrolló Alpha, un sistema de aprendizaje automático que combina modelos meteorológicos, información satelital y datos de radar para identificar zonas con alta concentración de agua helada.
En marzo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica puso en funcionamiento un nuevo sistema de pronóstico destinado a mejorar las predicciones de turbulencias y formación de hielo, mediante el procesamiento de información de radar cada 15 minutos.
Los avances tecnológicos buscan reforzar la seguridad de los vuelos, pero el desafío será determinar si estas herramientas podrán seguir el ritmo de los riesgos meteorológicos que podrían intensificarse o volverse más impredecibles a medida que aumenta la temperatura del planeta y se producen nuevos episodios extremos de El Niño.