Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas por tormentas fuertes y posible granizo este martes en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, ante el avance de un frente de mal tiempo.
- El fenómeno provocará lluvias de hasta 70 mm y ráfagas, mientras que Tucumán registrará inestabilidad continua y el NEA enfrentará advertencias naranjas más severas.
- Las autoridades recomiendan circular con precaución ante riesgos de anegamientos y daños materiales, mientras el temporal se desplaza hacia la madrugada del miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de fenómenos climáticos extremos que comprenderán tormentas, vientos y lluvias de variada intensidad en todo el país. Mientras que el sector del Noreste Argentino se encuentra advertido por tormentas de nivel naranja con valores de precipitación que podrían llegar a los 100 milímetros, el Noroeste Argentino registrará fenómenos de menor severidad; sin embargo, esto no reduce la posibilidad de interrupciones en las actividades cotidianas y daños materiales.
El norte argentino registrará tormentas que podrán afectar la rutina este martes. De acuerdo con el organismo oficial, Jujuy, Salta y Santiago del Estero se encuentran bajo aviso por tormentas de nivel amarillo, según lo consignado en los reportes del Sistema de Alerta Temprana. A pesar de que Tucumán no figura dentro del mapa de alertas meteorológicas para esta jornada, la provincia tampoco escapará de la inestabilidad climática que domina la región.
Qué pasará con las tormentas en Jujuy, Salta y Santiago del Estero
En territorio jujeño, las advertencias amarillas rigen para los departamentos de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. Allí, el mal tiempo llegará durante la noche, entre las 18 y las 00 horas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes, granizo ocasional y acumulados de agua que oscilarán entre los 20 y los 40 milímetros.
Por su parte, en Salta el aviso nocturno abarcará la Prepuna y la Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria, además de los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y General José de San Martín, con lluvias de entre 30 y 70 milímetros. Este mismo escenario de inestabilidad se replicará durante toda la jornada en el departamento de Rivadavia, extendiéndose hasta la madrugada del miércoles.
En tanto, Santiago del Estero atravesará su momento más complejo durante la mañana, entre las 6 y las 12 horas. El aviso afectará a Figueroa, Pellegrini, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento y el oeste de Alberdi, Copo y Moreno, sectores donde también se esperan hasta 70 milímetros de agua acumulada, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
El pronóstico del tiempo y las tormentas en Tucumán para este martes
Las tormentas también alcanzarán a Tucumán, aunque no con la severidad prevista para las provincias vecinas. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la inestabilidad se extenderá durante todo el día: cobrará mayor intensidad desde la mañana y se mantendrá hasta la noche, momento en el que comenzará a disminuir la fuerza del fenómeno. Se esperan tormentas fuertes durante la mañana, entre las 6 y las 12 horas, y en la tarde, hasta las 18 horas; luego, las condiciones pasarán a tormentas aisladas hasta la medianoche.
Mientras tanto, las temperaturas tendrán poca amplitud térmica, ascendiendo de los 20°C de la mañana a una máxima de 22°C en la tarde, para luego descender hacia los 19°C por la noche. Con un cielo mayormente cubierto y elevados índices de humedad que rondarán el 94%, se recomienda a los tucumanos circular con precaución en la vía pública, evitar sacar residuos que puedan obstruir desagües y mantenerse atentos a las actualizaciones del organismo meteorológico durante el transcurso del día.
Alerta naranja en el NEA y vientos intensos en el sur
Más allá del panorama en el NOA, el resto del país también enfrentará condiciones adversas este martes. El foco de mayor riesgo se concentra en el noreste argentino, donde rige una alerta naranja por tormentas severas, ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias de entre 70 y 100 milímetros en Misiones, gran parte de Chaco, el este de Formosa y el norte y centro de Corrientes, afectando también bajo nivel amarillo al norte de Santa Fe.
En el extremo opuesto del mapa, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes para toda la región patagónica y la costa atlántica bonaerense. Mientras que en los municipios costeros de Buenos Aires se esperan ráfagas del sector sur de hasta 70 km/h, en Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego los vientos del oeste o sudoeste alcanzarán velocidades de entre 40 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h durante toda la jornada.