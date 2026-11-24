El pronóstico del tiempo y las tormentas en Tucumán para este martes

Las tormentas también alcanzarán a Tucumán, aunque no con la severidad prevista para las provincias vecinas. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la inestabilidad se extenderá durante todo el día: cobrará mayor intensidad desde la mañana y se mantendrá hasta la noche, momento en el que comenzará a disminuir la fuerza del fenómeno. Se esperan tormentas fuertes durante la mañana, entre las 6 y las 12 horas, y en la tarde, hasta las 18 horas; luego, las condiciones pasarán a tormentas aisladas hasta la medianoche.