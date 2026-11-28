Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el domingo y el comienzo de la semana

La inestabilidad no se despedirá con el cierre del sábado. Para el domingo, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 32°C. La mañana tendría cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas.