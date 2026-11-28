Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: a qué hora llegarían las lluvias y cómo seguirá el tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes durante este sábado en gran parte de la provincia. El pronóstico anticipa un fin de semana inestable, con temperaturas que podrían alcanzar los 32°C.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este sábado por tormentas fuertes en Tucumán, originadas por el avance de un frente inestable.
- El fenómeno incluirá intensa caída de agua, ráfagas y ocasional granizo desde la noche, tras una jornada calurosa que afectará a la Capital y zonas aledañas.
- La inestabilidad persistirá hasta el martes, con temperaturas que alcanzarán los 34°C el lunes y nuevas probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas.
El calor y la inestabilidad marcarán el ritmo del tiempo en Tucumán durante este fin de semana. Aunque la jornada comenzó con cielo despejado, el panorama cambiará con el correr de las horas y las lluvias podrían llegar durante la noche. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia.
Las primeras horas del sábado transcurrieron con una temperatura de 17,7°C, una humedad del 96% y viento del sector norte a 8 kilómetros por hora. La visibilidad, en tanto, se ubicó en 2,5 kilómetros.
Para el mediodía se espera que el termómetro alcance los 24°C. Sin embargo, el ascenso continuará durante la tarde, cuando se registraría una máxima de 27°C.
Alerta amarilla: qué zonas de Tucumán podrían verse afectadas
De acuerdo con el reporte del SMN, las tormentas más importantes llegarían durante la noche. El organismo advirtió que el área podría ser afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.
Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.
La advertencia alcanza a Burruyacu, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También incluye las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el domingo y el comienzo de la semana
La inestabilidad no se despedirá con el cierre del sábado. Para el domingo, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 32°C. La mañana tendría cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas.
El inicio de la próxima semana tampoco traerá un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El lunes se presentaría caluroso, con marcas que oscilarán entre los 21°C y los 34°C. Además, se esperan nuevas tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
Para el martes, en tanto, se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 30°C. Las precipitaciones volverían a hacerse presentes durante la mañana, según el pronóstico del SMN.