Resumen para apurados
- El SMN emitió un alerta amarilla este domingo en Tucumán por tormentas fuertes e inestabilidad climática, con temperaturas que oscilarán entre 19°C y 32°C.
- Tras una mañana estable, se prevén tormentas hacia la tarde y noche con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y posible granizo.
- Con precipitaciones de hasta 40 mm previstas, las autoridades recomiendan tomar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales ante eventuales riesgos.
El tiempo en Tucumán tendrá condiciones cambiantes este domingo 29 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 32°C, con períodos de nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas en distintos momentos del día.
La jornada comenzará con posibilidad de tormentas aisladas durante la madrugada. Por la mañana, en cambio, se espera cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 0%.
Durante la tarde volvería la inestabilidad, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. Las condiciones podrían continuar durante la noche, cuando también se pronostican tormentas.
Alerta amarilla por tormentas en Tucumán
Además del pronóstico de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia. La advertencia comprende la tarde y la noche del domingo y contempla la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Según el organismo, podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con valores superiores en algunos sectores.
Por este motivo, se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
Datos del pronóstico para San Miguel de Tucumán:
- Temperatura mínima: 19°C.
- Temperatura máxima: 32°C.
- Madrugada: tormentas aisladas.
- Mañana: parcialmente nublado.
- Tarde: tormentas aisladas.
- Noche: probabilidad de tormentas.
- Probabilidad de precipitaciones: entre 10% y 40%, según la franja horaria del pronóstico de la captura.