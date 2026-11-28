Alerta amarilla por tormentas en Tucumán

Además del pronóstico de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia. La advertencia comprende la tarde y la noche del domingo y contempla la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.