Durante la mañana de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó las advertencias para el país. La última actualización del Sistema de Alerta Temprana (SAT) indica que siete provincias estarán afectadas por fenómenos intensos. Cuatro de ellas pertenecen al noroeste argentino. Además, está coloreada en amarillo una provincia de Cuyo y dos del centro del país. En todas se prevén tormentas de gran intensidad durante este sábado.