Resumen para apurados
- El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas y posible granizo en siete provincias del NOA, Cuyo y centro del país ante el avance de fenómenos intensos.
- Los eventos incluirán lluvias intensas de hasta 40 mm en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas que podrían interrumpir actividades cotidianas en las zonas afectadas.
- El domingo las alertas cesarán en el NOA pero continuarán en tres provincias de la región central, mientras que el lunes se espera una mejora general del tiempo sin advertencias.
Durante la mañana de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó las advertencias para el país. La última actualización del Sistema de Alerta Temprana (SAT) indica que siete provincias estarán afectadas por fenómenos intensos. Cuatro de ellas pertenecen al noroeste argentino. Además, está coloreada en amarillo una provincia de Cuyo y dos del centro del país. En todas se prevén tormentas de gran intensidad durante este sábado.
El SAT informa los eventos meteorológicos de mayor intensidad de las siguientes 72 horas, aunque se actualiza constantemente a lo largo del día. La última publicación también dio aviso para este domingo, 29 de noviembre, a tres provincias del centro del país. El territorio señalado volverá a atravesar tormentas fuertes, mientras que la alerta meteorológica del noroeste caerá. Por el momento, no hay eventos anunciados para el lunes.
Sábado 28 de noviembre: alerta amarilla en el NOA
En la región noroeste, son cuatro las provincias que resultarán afectadas por las fuertes tormentas, según estimaciones del SMN. Una franja amarilla cruza la región desde el norte, en el límite con Bolivia, hasta el sur de Tucumán e indica que las precipitaciones tendrán la intensidad suficiente como para causar daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
En Jujuy serán afectadas regiones como Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi, El Carmen, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y Doctor Manuel Belgrano. En Salta, están señaladas por la alerta dos regiones: una, al norte, integrada por Iruya, Orán y Santa Victoria y, al centro-sur, por la capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y Cafayate.
Por su parte, toda la provincia de Tucumán está bajo alerta meteorológica amarilla. También una pequeña región de Catamarca será afectada, en la zona de Santa María. En todos los casos la alerta fue prevista para esta noche, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.
Alertas meteorológicas en Cuyo y centro
Mendoza es la provincia de Cuyo señalada por el SAT. En la zona noroeste, están bajo advertencia Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Carlos y Tunuyán; en el centro de la provincia, General Alvear y San Rafael, y en el sur, Malargüe. Las tormentas de mayor intensidad llegarán por la tarde con valores de precipitación acumulada similares al noroeste.
En la zona centro, el sur de Buenos Aires y el sudeste de La Pampa también tendrán fenómenos meteorológicos intensos que se extenderán desde esta tarde hasta la noche. Las áreas pueden ser afectadas por tormentas de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada previstos entre 15 y 30 milímetros.
Serán afectados Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzáles Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist en Buenos Aires. En La Pampa, Caleu Caleu y Hucal.