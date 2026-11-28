Un decreto firmado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, abrió el camino para una operación inmobiliaria de alto valor en un área protegida frente al Glaciar Perito Moreno. La decisión provincial flexibilizó, de manera excepcional, restricciones que impedían avanzar con la adquisición y el desarrollo turístico de un predio, y permitió destrabar una compraventa entre dos empresas privadas con intereses en la construcción de un complejo de lujo.