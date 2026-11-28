Un decreto de Claudio Vidal abrió la puerta a un negocio inmobiliario millonario en el Glaciar Perito Moreno
Una excepción firmada por el gobernador de Santa Cruz habilitó la venta de un predio a una firma vinculada a un empresario árabe, que proyecta un complejo turístico de lujo en un área protegida.
Resumen para apurados
- El gobernador Claudio Vidal habilitó por decreto un negocio inmobiliario de lujo en un área protegida frente al Glaciar Perito Moreno a favor de un grupo árabe.
- La provincia rechazó previamente comprar el terreno por U$S 3 millones y luego flexibilizó de forma excepcional la norma ambiental para permitir obras por U$S 100 millones.
- La Justicia Federal frenó de forma cautelar la transferencia de las tierras, mientras la oposición legislativa exige informes sobre el impacto ambiental y el acuerdo.
Un decreto firmado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, abrió el camino para una operación inmobiliaria de alto valor en un área protegida frente al Glaciar Perito Moreno. La decisión provincial flexibilizó, de manera excepcional, restricciones que impedían avanzar con la adquisición y el desarrollo turístico de un predio, y permitió destrabar una compraventa entre dos empresas privadas con intereses en la construcción de un complejo de lujo.
Se trata del decreto 915/2026, mediante el cual Vidal autorizó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, una modificación en las condiciones establecidas por la normativa provincial para ese terreno. La medida quedó vinculada al proyecto denominado "Master Plan Ecocentro", que contempla la construcción de 24 alojamientos turísticos de alta gama en una zona de enorme valor paisajístico y ambiental.
La operación involucra a Lacustre del Sud SA, propietaria y vendedora de la parcela, y ASB Hospitality Calafate SAU, la firma compradora, controlada desde Dubái y vinculada al empresario Ali Saeed Juma Albwardy.
El decreto establece que la excepción no podrá utilizarse como antecedente para que otras compañías soliciten un tratamiento similar. Esa cláusula refuerza el carácter particular de la autorización y plantea interrogantes sobre los fundamentos de una decisión que beneficia directamente a una operación privada en un área sometida a restricciones ambientales.
La habilitación provincial resulta central para el negocio: sin la posibilidad de desarrollar construcciones turísticas, el valor económico del terreno sería sustancialmente menor. La autorización para avanzar con el complejo, en cambio, modifica las condiciones de explotación de la parcela y, con ellas, las perspectivas comerciales de la compraventa.
Un proyecto de lujo con antecedentes diferentes
La iniciativa contempla una inversión estimada en alrededor de U$S100 millones para desarrollar un emprendimiento turístico de alta gama en las inmediaciones del Glaciar Perito Moreno. Según las estimaciones difundidas, las tarifas podrían alcanzar los U$S2.000 por noche.
El antecedente de la propuesta que había sido analizada por la Provincia en 2023 es sustancialmente diferente al proyecto actual. En aquel momento, Lacustre del Sud presentó ante el Consejo Agrario Provincial una iniciativa para construir una senda peatonal de aproximadamente 15 kilómetros, acompañada por cinco refugios de hasta 32 metros cuadrados cada uno, destinados a brindar resguardo ante eventuales contingencias climáticas y la necesidad de pernoctar durante el recorrido.
Aquella propuesta se encontraba en estudio y nunca recibió autorización definitiva. El proyecto que ahora se impulsa, en cambio, plantea un desarrollo turístico de otra escala, con 24 alojamientos y una inversión que, según los números difundidos, rondaría los U$S100 millones.
La firma del decreto de Vidal removió el obstáculo normativo que condicionaba la operación. Así, la autorización provincial para desarrollar las obras y la excepción que permitió avanzar con la adquisición del inmueble confluyeron en una misma transacción comercial.
La Provincia rechazó comprar el terreno por u$s3 millones
Otro de los puntos que despierta cuestionamientos es la decisión del Gobierno santacruceño de no ejercer el derecho de preferencia para adquirir las tierras. Lacustre del Sud había ofrecido el predio a la Provincia por U$S3 millones, en el marco de las previsiones legales que le otorgaban prioridad para comprarlo.
El Consejo Agrario Provincial comunicó que Santa Cruz declinaba esa opción. La decisión motivó un pedido de explicaciones del diputado Carlos Alegría, quien solicitó conocer cuáles fueron los informes y las evaluaciones técnicas que respaldaron el rechazo.
La controversia radica en que la Provincia desistió de comprar el inmueble cuando su aprovechamiento estaba condicionado por restricciones que impedían el desarrollo de construcciones de la magnitud que ahora se proyectan. Posteriormente, intervino mediante un decreto excepcional que habilitó condiciones para que la operación entre privados pudiera avanzar.
El interrogante que se plantea es qué valor podía tener el terreno sin autorización para construir y qué elementos se consideraron para rechazar la compra estatal, mientras se avanzaba en una excepción que modificó las posibilidades de explotación comercial del predio.
Los números del proyecto y las dudas sobre su dimensión
Las cifras anunciadas también abrieron interrogantes sobre la escala real del emprendimiento. Si la inversión prevista ronda los U$S100 millones y se toma como referencia un costo de construcción de U$S3.000 por metro cuadrado -un valor elevado para una obra de estas características-, el presupuesto permitiría desarrollar aproximadamente 33.333 metros cuadrados.
Si esa superficie se distribuyera en habitaciones de 50 metros cuadrados, un estándar generoso para un alojamiento de lujo, el resultado equivaldría a unas 667 habitaciones. Bajo esa hipótesis, el complejo podría albergar alrededor de 1.300 personas de manera simultánea.
La estimación contrasta con la presentación pública del proyecto, que habla de 24 alojamientos turísticos. La diferencia entre ambas referencias deja abiertas preguntas sobre la superficie efectiva que se pretende construir, la cantidad de unidades, las características de cada establecimiento y la inversión real prevista.
Los detalles del plan de obras, su impacto ambiental y las autorizaciones vinculadas al manejo del área no fueron explicitados en la información difundida, lo que alimenta las dudas sobre el alcance definitivo de la iniciativa.
La Justicia Federal frenó la transferencia de las tierras
En medio de los cuestionamientos políticos y del pedido de informes presentado en la Legislatura, la Justicia Federal ordenó suspender los cambios de titularidad de las parcelas G2 y G3, que comprenden las 21 hectáreas involucradas en la operación.
La medida cautelar dispuso frenar la transferencia mientras se determina qué tribunal debe intervenir en el expediente. De esta manera, la compraventa quedó momentáneamente paralizada.
El caso puso en el centro del debate la decisión del Gobierno provincial de flexibilizar restricciones en un área de alto valor ambiental para permitir un proyecto privado, el rechazo a ejercer la opción de compra de las tierras y las condiciones excepcionales otorgadas a la firma vinculada a capitales emiratíes.