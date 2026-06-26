Vacaciones de invierno 2026: el pueblo patagónico con glaciares, bosques y el histórico tren a vapor

El maitén es un árbol de copa globosa, ramas flexibles, corteza cenicienta, follaje persistente y forrajero, que alcanza unos 10 a 15 metros de altura. Su madera permite el uso en mueblería. Por sus propiedades medicinales fue considerado sagrado por los Mapuches. Pero su población fue menguada conforme el pueblo crecía. Los habitantes explican con nostalgia cómo los bosques nativos abrieron paso a las construcciones. “Acá a orillas del río, en el sitio en que está el pueblo, había muchísimos árboles maitenes. La gente, cuando empezó a llegar para instalarse y hacer el pueblo, los hachó para limpiar el terreno hasta que no quedó casi nada. Y vos sabés que yo, después de muchos años, hice plantar uno en el patio; todavía está, tiene unas hojitas hermosas. Por aquellos ejemplares se llama El Maitén este pueblo”, explicó Doña Elsa Wodicka, en el número 16 y 17 de la Revista Mi Sur.