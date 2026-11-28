Resumen para apurados
- Según informó el gobierno británico, Londres celebró el fallo del Tribunal del Mar que desestimó medidas provisionales pedidas por Argentina sobre las Islas Malvinas.
- Argentina había solicitado frenar acciones en la zona, pero el tribunal rechazó la cautelar, hecho que Reino Unido interpretó como un aval a sus argumentos jurídicos.
- Tras la resolución judicial, Londres instó a la Argentina a respetar la autodeterminación de los isleños y a cesar las presiones económicas sobre el archipiélago.
El Reino Unido salió a respaldar la decisión del Tribunal del Mar de no ordenar medidas provisionales en el caso planteado por Argentina. Tras conocerse la resolución, el Gobierno británico aseguró que el resultado constituye una reivindicación de su posición jurídica sobre las Islas Malvinas.
A través de una declaración oficial, Londres manifestó su satisfacción por el desenlace de esta instancia judicial. “Acogemos con satisfacción la decisión [...] de no dictar medidas provisionales”, expresó.
La administración británica interpretó que el resultado representa un respaldo a los argumentos que presentó ante el organismo internacional. En ese sentido, sostuvo que el planteo argentino buscaba limitar la capacidad de los habitantes de las islas para decidir sobre su futuro político.
“Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento”, afirmó el comunicado.
La postura del Reino Unido
En su pronunciamiento, el Gobierno británico volvió a defender el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago y ratificó que no tiene dudas sobre su “soberanía sobre las Islas Malvinas”, además de sus derechos soberanos en las zonas marítimas próximas.
La declaración no incluyó precisiones sobre cuáles serán los próximos pasos del proceso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El reclamo británico a Argentina tras la decisión judicial
El Gobierno del Reino Unido también aprovechó la declaración para dirigir un nuevo mensaje a la Argentina. En concreto, pidió que se respete la voluntad de los habitantes del archipiélago y reclamó que se ponga fin a lo que calificó como “presión económica generalizada” contra las islas.
“Ahora instamos a Argentina a que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro”, manifestó Londres.