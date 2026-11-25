En la lista de temas a debatir durante este periodo, todavía en definición, los integrantes de la mesa política de la gestión libertaria también incluyeron otros proyectos clave para el Gobierno como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción del Senado; la ley para desregular el cabotaje -una medida pedida por gobernadores aliados del norte-; y el super-RIGI, el régimen destinado a promover inversiones superiores a los mil millones de dólares que continúa frenado en la cámara alta con media sanción de Diputados.