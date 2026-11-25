Resumen para apurados
- Según el Gobierno argentino, se convocará esta semana a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre para tratar prioritariamente el proyecto de Ley Malvinas.
- La mesa política definió el llamado tras la falta de quórum en Diputados. El temario también sumará la reforma del Banco Central y la desregulación de cabotaje.
- Las sesiones se extenderían hasta el 30 de diciembre, buscando destrabar además iniciativas clave como el régimen para grandes inversiones y reformas electorales.
El Gobierno nacional tiene definido publicar sobre el cierre de esta semana el decreto para convocar las sesiones extraordinarias en ambas cámaras del Congreso durante el mes de diciembre para tratar una cargada agenda encabezada por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La decisión fue uno de los principales temas conversados este martes durante la reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei en la Casa Rosada. Allí, los principales estrategas del Ejecutivo diagramaron los detalles de la convocatoria, que seguramente se oficializará el viernes, y ratificaron que la iniciativa para reforzar las medidas en favor del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas “será la primera y principal iniciativa a tratar” durante el periodo extraordinario. Las sesiones extraordinarias se extenderían en principio, hasta el 30 de diciembre.
En la lista de temas a debatir durante este periodo, todavía en definición, los integrantes de la mesa política de la gestión libertaria también incluyeron otros proyectos clave para el Gobierno como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción del Senado; la ley para desregular el cabotaje -una medida pedida por gobernadores aliados del norte-; y el super-RIGI, el régimen destinado a promover inversiones superiores a los mil millones de dólares que continúa frenado en la cámara alta con media sanción de Diputados.
En paralelo, la administración libertaria aspira a insistir el jueves con el tratamiento del proyecto que contempla cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado, luego del traspié en Diputados de la semana pasada, y avanzar con el debate del Presupuesto 2027.
Además, principal apuesta de la Casa Rosada en esta semana es la reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y que comenzará a discutirse el próximo jueves en la Cámara Alta. El ala política también tiene altas expectativas en la posible aprobación de la Ley de Ludopatía, tema por el que viene haciendo especial presión la Iglesia católica.