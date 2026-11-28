El Tribunal Internacional del Mar (Convemar) decidió este sábado que no es competente en el reclamo del Gobierno vinculado a las Islas Malvinas contra el Reino Unido para que se frene preventivamente la explotación petrolera en el archipiélago, en el marco del proyecto Sea Lion. Además, rechazó los cuatro argumentos presentados por la administración de Javier Milei.