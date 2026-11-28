Resumen para apurados
- El Tribunal del Mar se declaró incompetente este sábado ante el reclamo de Argentina para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas por falta de jurisdicción.
- La administración de Milei impulsó esta inédita demanda para pausar el proyecto Sea Lion, pero los 22 jueces avalaron la postura británica y desestimaron todos los argumentos.
- El fallo es inapelable por falta de tribunal de alzada, lo que despeja el camino para que continúe la extracción de hidrocarburos en las islas sin medidas cautelares en contra.
El Tribunal Internacional del Mar (Convemar) decidió este sábado que no es competente en el reclamo del Gobierno vinculado a las Islas Malvinas contra el Reino Unido para que se frene preventivamente la explotación petrolera en el archipiélago, en el marco del proyecto Sea Lion. Además, rechazó los cuatro argumentos presentados por la administración de Javier Milei.
En esta primera demanda internacional que realizó la Argentina contra el Reino Unido sobre la explotación petrolera, el tribunal compuesto por 22 miembros aceptó el argumento británico: que la Argentina no puede pretender el reconocimiento de sus derechos soberanos sobre la plataforma continental sin haber establecido previamente su soberanía sobre las islas.
De esta manera, Convemar no podrá indicar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, algo que buscaba el Gobierno, que no podría apelar ya que no hay tribunal de alzada en este caso.
El tribunal además rechazó el segundo argumento de la Argentina de considerar las aguas que rodean las islas como una zona de derechos marítimos superpuestos que requeriría acuerdos provisionales entre ambos países.
En paralelo, Convemar bajó su pulgar para el tercer argumento: que las históricas resoluciones de la ONU sobre descolonización amplíen la jurisdicción de la Convemar.