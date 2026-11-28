Resumen para apurados
- En diciembre, Anses pagará en Argentina un bono de hasta $70.000 a jubilados de la mínima para reforzar sus ingresos, excluyendo a quienes superen el tope de $523.796,70.
- Con una suba del 2,17%, el haber base será de $453.796,70. Quienes cobren entre ese piso y el tope recibirán un monto proporcional, junto a la segunda cuota del aguinaldo.
- El esquema segmenta los pagos de fin de año: asegura un piso a la mínima, pero excluye a las escalas medias, mientras que el bono no se computa para el medio aguinaldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre de 2026 un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos previsionales más bajos. Sin embargo, el refuerzo no llegará a todos: el acceso y el monto dependerán del haber mensual de cada titular, ya que no aplica a todos los beneficiarios por igual.
Con el aumento del 2,17% aplicado por movilidad, la jubilación mínima se ubicará en $453.796,70. A partir de ese valor se establece el límite para cobrar el adicional completo o una suma proporcional. Quienes superen el tope de diciembre quedarán excluidos, aunque recibirán el haber actualizado y la segunda cuota del aguinaldo.
Anses: quiénes cobrarán el bono completo de $70.000 en diciembre
El refuerzo completo alcanzará a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, que en diciembre será de $453.796,70. También les corresponderá a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), como las prestaciones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos.
En estos casos, el bono se sumará al haber mensual y se acreditará junto con los demás conceptos del calendario de pagos. Para quienes cobran la mínima, la suma del haber actualizado y el refuerzo llegará a $523.796,70 brutos, sin contar el aguinaldo. El bono no se incorpora al cálculo del Sueldo Anual Complementario.
Quiénes cobrarán una parte del bono y quiénes quedarán afuera
Los jubilados y pensionados que cobren más que la mínima también podrán acceder al refuerzo, aunque no por los $70.000 completos. El esquema contempla un pago proporcional para quienes tengan un haber superior a $453.796,70 y que no supere los $523.796,70. En esos casos, Anses abonará la diferencia necesaria para que el ingreso previsional alcance ese límite.
Por ejemplo, un beneficiario con un haber mensual de $480.000 recibirá un bono de $43.796,70. Así, entre la prestación y el adicional llegará a $523.796,70 brutos. Cuanto más alto sea el haber, menor será el complemento.
En cambio, quienes perciban más de $523.796,70 por mes no cobrarán el bono extraordinario. Este grupo recibirá su jubilación o pensión con el aumento previsto y el medio aguinaldo, pero sin el refuerzo. El límite también debe considerarse cuando una persona percibe más de una prestación previsional, ya que se toma en cuenta el ingreso correspondiente para determinar el acceso al beneficio.
Así, en diciembre convivirán tres situaciones: beneficiarios que cobrarán el bono completo, titulares que recibirán un monto menor y jubilados que quedarán fuera del adicional por superar el tope establecido.