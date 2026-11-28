La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre de 2026 un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos previsionales más bajos. Sin embargo, el refuerzo no llegará a todos: el acceso y el monto dependerán del haber mensual de cada titular, ya que no aplica a todos los beneficiarios por igual.