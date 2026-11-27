Con el dato inflacionario de octubre del Indec, se pudo calcular cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en el mes de diciembre. El IPC declarado fue de 2,17%, por lo que las principales prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) recibirán un aumento que seguirá este valor, según lo indicado por la fórmula de movilidad previsional.