Resumen para apurados
- En diciembre, los jubilados de Anses en Argentina cobrarán con un aumento del 2,17% por la inflación de octubre, más el medio aguinaldo y un posible bono de hasta $70.000.
- La suba responde a la fórmula de movilidad atada al IPC del Indec. Con el aguinaldo y el refuerzo, la jubilación mínima total alcanzará aproximadamente los $750.695 brutos.
- El monto final dependerá de que el Gobierno ratifique el bono extraordinario, clave para sostener los ingresos de los adultos mayores frente al cierre económico del año.
Con el dato inflacionario de octubre del Indec, se pudo calcular cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en el mes de diciembre. El IPC declarado fue de 2,17%, por lo que las principales prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) recibirán un aumento que seguirá este valor, según lo indicado por la fórmula de movilidad previsional.
Los titulares de los programas de Anses recibirán, además, aguinaldo el mes próximo. Solo resta confirmar si el bono extraordinario de $70.000 continuará otorgándose para estimar con mayor exactitud a cuánto ascenderá el total de diciembre. Este mes será el primero, después de tres, en que Argentina registre un IPC por encima de los dos puntos. El interanual alcanzó el 33,1%.
Jubilación de diciembre con aumento
Quienes en noviembre hayan percibido una jubilación mínima equivalente a $514.158,46 con el bono incluido, el mes próximo recibirán $523.797, también con el extra añadido. Este será el monto indicado tanto para jubilados como para pensionados.
Además, se sumará el monto por aguinaldo, que se estima en torno a los $226.898, tomando como referencia el 50% del mejor pago de los últimos seis meses. De ser así, el total neto que correspondería a jubilados y pensionados de la mínima alcanzaría los $750.695 con todas las sumas hechas, pero sin el descuento por obra social o por préstamos con cuotas pendientes.
Para los jubilados que perciban haberes superiores al mínimo pero inferiores a $523.796,70, también llegará un bono proporcional hasta completar este valor. Pero el cálculo para el aguinaldo será distinto según los montos netos percibidos en los últimos meses.
Otras pensiones de Anses
La Pensión Universal para el Adulto Mayor pasará a pagarse en $598.219 netos, con los $70.000 incluidos. Los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez, en cambio, recibirán un aproximado de $532.192. Estos montos serán los reales, siempre que el Gobierno nacional decida seguir pagando el valor extraordinario.
Las familias con Asignación Universal por Hijo recibirán $130.460 por cada menor, mientras que $32.615 restantes quedarán retenidos hasta acreditar los requisitos de salud y escolaridad correspondientes. En total, la prestación en diciembre ascenderá a $163.075. La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también se actualizará y quedará en $530.982, con un depósito mensual de $424.785,60 luego de la retención del 20%.
Calendario de pago de Anses de diciembre: jubilación mínima
Documentos terminados en 0: a partir del miércoles 9 de diciembre
Documentos terminados en 1: a partir del jueves 10 de diciembre
Documentos terminados en 2: a partir del viernes 11 de diciembre
Documentos terminados en 3: a partir del lunes 14 de diciembre
Documentos terminados en 4: a partir del martes 15 de diciembre
Documentos terminados en 5: a partir del martes 15 de diciembre
Documentos terminados en 6: a partir del martes 15 de diciembre
Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 16 de diciembre
Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 16 de diciembre
Documentos terminados en 9: a partir del miércoles 16 de diciembre
Calendario de pago de Anses de diciembre: jubilación superior a la mínima
Documentos terminados en 0 y 1: a partir del jueves 17 de diciembre
Documentos terminados en 2 y 3: a partir del viernes 18 de diciembre
Documentos terminados en 4 y 5: a partir del lunes 21 de diciembre
Documentos terminados en 6 y 7: a partir del martes 22 de diciembre
Documentos terminados en 8 y 9: a partir del miércoles 23 de diciembre