Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tienen la posibilidad de verificar si están comprendidos en el Programa Nacional de Reparación Histórica. La iniciativa, creada para reconocer deudas previsionales y corregir diferencias en los haberes, establece condiciones específicas para acceder a un reajuste de los ingresos.