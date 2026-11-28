Resumen para apurados
- Anses habilitó la consulta online para que jubilados verifiquen antes de fin de año en Argentina si acceden a la Reparación Histórica para saldar deudas de haberes.
- El beneficio surge de la Ley 27.260 y contempla casos con o sin juicio previo. El trámite se gestiona en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- La aceptación de las propuestas permitirá a los beneficiarios actualizar sus ingresos y regularizar los reclamos pendientes con el respaldo de Capital Humano.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tienen la posibilidad de verificar si están comprendidos en el Programa Nacional de Reparación Histórica. La iniciativa, creada para reconocer deudas previsionales y corregir diferencias en los haberes, establece condiciones específicas para acceder a un reajuste de los ingresos.
El mecanismo fue establecido mediante la Ley 27.260 y contempla la presentación de propuestas individuales para actualizar las prestaciones de quienes cumplen con los requisitos previstos. Por eso, no todos los beneficiarios pueden acceder al reconocimiento ni recibir un incremento de manera automática.
En este escenario, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, respaldó la vigencia de la legislación y puso el foco en las disposiciones destinadas a facilitar el acceso de los adultos mayores al procedimiento, particularmente en lo relacionado con la representación legal.
Qué jubilados pueden acceder a la Reparación Histórica de Anses
El programa fue diseñado para atender reclamos por diferencias en los haberes jubilatorios y reconocer las deudas que el Estado mantenía con determinados beneficiarios. Para ello, Anses podía elaborar una propuesta de reajuste individual, cuya aceptación permitía avanzar tanto en la actualización de la prestación como en el reconocimiento de la deuda previsional.
La Ley 27.260 contempló distintas situaciones para determinar quiénes podían incorporarse al procedimiento:
- Jubilados que iniciaron un juicio por reajuste de haberes y obtuvieron una sentencia firme.
- Beneficiarios que presentaron una demanda judicial, pero todavía no cuentan con una sentencia firme.
- Jubilados que no iniciaron acciones judiciales, aunque reunían las condiciones establecidas por el programa.
La diferencia entre quienes recurrieron a la Justicia y aquellos que no lo hicieron también resulta relevante para establecer las condiciones de acceso y las alternativas de patrocinio jurídico.
En todos los casos, la incorporación depende de las características particulares de cada prestación y de los acuerdos correspondientes. Por lo tanto, estar jubilado o pensionado no garantiza recibir el reajuste.
Cómo consultar en Mi Anses si corresponde cobrar el reajuste
Para conocer si un beneficio está contemplado en la Reparación Histórica, los titulares pueden realizar una consulta desde la plataforma digital del organismo. El procedimiento requiere contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Los pasos son los siguientes:
1. Ingresar a Mi Anses, desde la página web oficial o la aplicación.
2. Identificarse con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
3. Buscar el apartado correspondiente a Reparación Histórica.
4. Comprobar si figura una propuesta de reajuste o algún beneficio asociado.
5. Revisar el estado del trámite si anteriormente se inició una gestión.
Si al realizar la consulta aparece la leyenda "Sin beneficio asociado", significa que el sistema no registra una prestación vinculada con el programa en esa búsqueda.
Quienes tengan un trámite pendiente también pueden verificar su situación a través de Mi Anses o comunicarse directamente con el organismo mediante la línea telefónica 130.