Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy miércoles 25 de noviembre y qué montos se acreditan
Luego del fin de semana largo por el feriado, el organismo previsional retomó su cronograma habitual de acreditaciones. Qué terminaciones de DNI cobran hoy sus jubilaciones, asignaciones y prestaciones por desempleo, junto con los montos actualizados tras el último aumento.
Resumen para apurados
- Anses reanudó este miércoles en Argentina el pago de jubilaciones superiores a la mínima, asignaciones y desempleo, tras el fin de semana largo y según la terminación de DNI.
- Los montos de noviembre incluyen un aumento del 1,93% por inflación, elevando la jubilación mínima a $444.158,46, más un bono previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios.
- La jornada marca el cierre del cronograma mensual para AUH y AUE, mientras continúan los pagos de desempleo y asignaciones extraordinarias vigentes hasta el 10 de diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso a principio de mes el calendario de pagos que distribuye los cobros de los haberes y ayudas sociales, que se organizan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta oportunidad, este miércoles 25 los pagos corresponden a las jubilaciones que superan el haber mínimo y a las asignaciones y planes de desempleo.
Tras el feriado y un parate que duró tres días, que modificó el calendario de pagos, el almanaque continúa en la cuarta semana de noviembre, la cual será la última en el ordenamiento de los pagos del organismo previsional. Durante esta jornada perciben sus haberes jubilados y pensionados que superan las cifras mínimas junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), la Asignación Familiar por Hijo y Desempleo Plan 1, según lo consignado en el esquema oficial del organismo previsional.
Calendario de pagos de Anses: qué terminaciones de DNI cobran hoy miércoles 25 de noviembre
De acuerdo con la distribución oficial prevista para esta jornada, los beneficiarios habilitados para retirar sus fondos en las sucursales bancarias o a través de sus tarjetas de débito son los siguientes:
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: perciben sus haberes los titulares con DNI terminados en 2 y 3.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cobran los beneficiarios con documentos finalizados en 9, cerrando así el cronograma mensual de estas líneas.
- Asignación por Embarazo (AUE): perciben el depósito las titulares con DNI terminado en 9.
- Desempleo Plan 1: inician el calendario de cobro quienes tienen documentos finalizados en 0 y 1.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): comienza el período de pago de la segunda quincena para todas las terminaciones de DNI, vigente hasta el 10 de diciembre.
Cuáles son los montos vigentes de Anses en noviembre tras la última actualización
Todas las prestaciones liquidadas durante este mes incorporan una suba del 1,93%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre. Con este ajuste aplicado, el haber jubilatorio mínimo quedó establecido en $444.158,46 —que al sumarse el bono previsional de hasta $70.000 alcanza un piso total de $514.158,46—, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82 y la Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $203.182,22.
En paralelo, la Asignación Familiar por Hijo parte desde los $79.812,80 para el primer rango de ingresos familiares, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $519.704 brutos ($415.763,20 de depósito directo mensual). Por su parte, las Asignaciones de Pago Único quedaron fijadas en $93.035 por nacimiento, $139.300 por matrimonio y $556.217 por adopción. Para verificar la fecha exacta o descargar el recibo de haberes, los titulares pueden ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital Mi Anses.