Tras el feriado y un parate que duró tres días, que modificó el calendario de pagos, el almanaque continúa en la cuarta semana de noviembre, la cual será la última en el ordenamiento de los pagos del organismo previsional. Durante esta jornada perciben sus haberes jubilados y pensionados que superan las cifras mínimas junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), la Asignación Familiar por Hijo y Desempleo Plan 1, según lo consignado en el esquema oficial del organismo previsional.