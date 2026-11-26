Resumen para apurados
- En diciembre, la Anses abonará a jubilados y pensionados un bono de $70.000, que se sumará al medio aguinaldo y al haber mensual con un aumento del 2,17%.
- Los pagos serán del 9 al 23 de diciembre según DNI. Quienes cobren la mínima percibirán $730.274 netos en mano, dado que el refuerzo no sufre deducciones previsionales.
- El refuerzo busca apuntalar los ingresos de los adultos mayores ante la inflación previa a las fiestas, acreditándose de forma automática antes de Nochebuena.
Anses paga en diciembre un bono extraordinario de $70.000 que se suma de forma automática al haber mensual —con un aumento del 2,17% por la inflación de octubre— y a la segunda cuota del aguinaldo. Los depósitos empiezan el miércoles 9 de diciembre y terminan antes de Nochebuena, sin necesidad de hacer trámites.
Cuánto se cobra en mano según cada prestación
El bono de $70.000 se paga entero a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC). En los tres casos, el descuento del 3% de PAMI se aplica solo sobre el haber y el aguinaldo, nunca sobre el refuerzo.
- Jubilación mínima: $453.796,70 de haber + $226.898,35 de medio aguinaldo + $70.000 de bono = $730.274,20 netos en mano ($750.695,05 brutos).
- PUAM: $363.037,36 de haber + $181.518,68 de medio aguinaldo + $70.000 de bono = $598.219,36 netos en mano ($614.556,04 brutos).
- Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): $317.657,69 de haber + $158.828,85 de medio aguinaldo + $70.000 de bono = $532.191,94 netos en mano ($546.486,54 brutos).
El bono de $70.000 es no remunerativo, por lo que no se suma para calcular el aguinaldo. El medio aguinaldo equivale solo al 50% del haber actualizado de diciembre ($453.796,70 en la mínima).
A favor del bolsillo, esa misma condición hace que el bono no tenga descuentos previsionales ni retención de PAMI: se cobra completo.
Cronograma de pagos por DNI en diciembre
Los cobros arrancan el miércoles 9 de diciembre, después del feriado largo, y cierran el miércoles 23.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 a 9: viernes 11 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima (con bono proporcional hasta $523.796,70)
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre