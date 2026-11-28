En la denuncia y a partir de las palabras de Peretti, advierte el rol que este iba a tomar en el audiovisual: “A preguntas del periodista: ‘¿Vos producís también?’, dice ‘Sí, y creo que si [el director, guionista y productor griego-estadounidense] Alexander Payne agarra este guion va al Oscar, parezco un loco, pero confío ciegamente’”. Allí, Gil Ges retoma su interpretación: “El actor no solo que cobró por el guion y dirección de la cinta, sino que también produjo el filme ut supra, teniendo la misma responsabilidad en relación a los damnificados sobre la rendición de cuentas y estar a derecho sobre la responsabilidad penal que tanto a Casciari, Gómez y Basilis le comprenden por el posible delito de estafa tipificado en el artículo 172 y Administración Fraudulenta artículo 173 inciso 7 del Código”.