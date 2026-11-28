Denunciaron a Diego Peretti por presunto fraude en la causa por la película de Hernán Casciari
La causa por presuntas irregularidades en los proyectos colaborativos de Orsai sumó una ampliación contra Diego Peretti por La muerte de un comediante. Qué sostiene el escrito de los denunciantes, qué rol le atribuyen al actor y cuál fue su descargo sobre la película.
Resumen para apurados
- Inversores denunciaron penalmente a Diego Peretti este 27 de noviembre en Argentina por presunta estafa en la producción del filme de Hernán Casciari financiado por Orsai.
- La querella alega fraude en el esquema de Orsai para el filme, que recaudó USD 1,8 millones con mínimos retornos. Peretti aclaró que solo fue contratado como director.
- El pedido de indagatoria contra Peretti profundiza el caso judicial y pone bajo la lupa legal el modelo de financiamiento colectivo impulsado por Orsai y Hernán Casciari.
Este 27 de noviembre fue Diego Peretti quien se sumó a los acusados de fraude en la causa encabezada por Hernán Casciari. El actor fue incorporado a la denuncia por irregularidades en los proyectos colaborativos y autogestivos de Orsai, la productora audiovisual dirigida por Casciari, luego de que en el último tiempo el expediente se ramificara hasta alcanzar a Andy Kusnetzoff, de PH, y a Walter Gammarota, socio del escritor. Las presuntas víctimas advierten la participación de Peretti en el trabajo de la película “La muerte de un comediante”, rodada en Bruselas.
El abogado de los supuestos damnificados, Ariel Gil Ges, amplió el número de denunciados para advertir que Diego Peretti era otro de los nombres que figuraban en las irregularidades, la estafa y la presunta administración fraudulenta vinculada al esquema de financiamiento de Orsai Audiovisuales. El grupo de inversores que llevó a la Justicia a su director sumó este viernes al actor a la denuncia —quien realizó su debut en el largometraje estrenado en 2025—, según informaron desde Infobae.
Qué sostiene la ampliación de la denuncia
“Vengo por medio del presente a ampliar denuncia contra la empresa Orsai Audiovisuales y Hernán Casciari, contra Julieta Clara Gómez (productora socia de la empresa y pareja del escritor), Christian Gustavo Basilis (productor y exsocio) y Diego Aldo Peretti. La ampliación de dicha denuncia comprende a las personas damnificadas que represento, que, conforme a la documentación que se acompaña y la que oportunamente se produzca, habrían resultado perjudicadas dentro de una operatoria vinculada con Orsai sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas físicas que hubieran intervenido en los hechos”, reza la denuncia que publicó La Nación, presentada este viernes.
“Se solicita que se investigue especialmente si los distintos perjuicios individuales responden a una operativa común, con unidad o conexión entre los hechos”, advierte el escrito.
La entrevista de 2017 utilizada como argumentocontra Peretti
El representante de las supuestas víctimas se habría basado en una entrevista que el actor concedió en 2017 a Clarín, siete años antes del estreno de La muerte de un comediante. De acuerdo con la ampliación presentada ante la fiscalía, Gil Ges retoma las palabras del actor en el que lo cita en el escrito: “Hace poco vinieron a verme para proponerme hacer un buen guion, lo llamamos a Hernán Casciari, le pusimos la guita que necesitaba y escribió durante un año una gran película que vamos a filmar acá y en Bélgica a fin de año. Se llama La muerte de un comediante”, dijo.
En la denuncia y a partir de las palabras de Peretti, advierte el rol que este iba a tomar en el audiovisual: “A preguntas del periodista: ‘¿Vos producís también?’, dice ‘Sí, y creo que si [el director, guionista y productor griego-estadounidense] Alexander Payne agarra este guion va al Oscar, parezco un loco, pero confío ciegamente’”. Allí, Gil Ges retoma su interpretación: “El actor no solo que cobró por el guion y dirección de la cinta, sino que también produjo el filme ut supra, teniendo la misma responsabilidad en relación a los damnificados sobre la rendición de cuentas y estar a derecho sobre la responsabilidad penal que tanto a Casciari, Gómez y Basilis le comprenden por el posible delito de estafa tipificado en el artículo 172 y Administración Fraudulenta artículo 173 inciso 7 del Código”.
Los números del proyecto de Peretti y Casciari
El abogado además pide a la Justicia que en su debido momento el actor sea citado a prestar declaración indagatoria junto con los otros dos denunciados recientemente.
Peretti estuvo vinculado con la realización de La muerte de un comediante, proyecto rodado en Bélgica y producido de manera colaborativa por Orsai en el que él fue director y protagonista. La producción, que estrenó hace menos de un año, logró reunir 10.190 participantes que juntaron U$S 1.850.000; la compañía puso los 164 mil restantes, explicaron desde La Nación. La mayor parte de los gastos se atribuye a que parte de la filmación se realizó en Bruselas.
Según la web de la productora, el actor y su compañero en la dirección cobraron U$S 75 mil cada uno en su rol de codirectores.
La respuesta de Diego Peretti
Sin embargo, lo recaudado de la película no llegó a cubrir los gastos de la inversión. Según la web de Orsai, se cobraron y repartieron entre los asociados 22 mil dólares que pagó HBO Max para distribuir el título en Europa del Este y poco más de 62 millones de pesos (alrededor de U$S 40.000) de la taquilla de cine. Es decir que las ganancias solo alcanzaron a cubrir una mínima porción de lo invertido. De todas formas, se espera seguir recaudando ya que el largometraje aún está en venta para su distribución local.
El actor habría hablado con Infobae antes de la salida de esta información. Peretti habría afirmado que “El reportaje data de 2017, fecha en la que Orsai no hizo ninguna propuesta de gestión audiovisual. Ese reportaje era una base a una película que estábamos tratando de gestionar privadamente. Junto a Javier Beltramino, el codirector, buscábamos subsidios en el INCAA, en otros productores, pero no teníamos ninguna propuesta”.
Y agregó: “La propuesta de Orsai fue posterior a la pandemia y no tuve ningún rol como productor. Fui contratado por funciones artísticas como director, cobré por eso. Mi trabajo como actor y guionista lo hice ad honorem”.