Denunciaron a Hernán Casciari por presunta estafa con inversiones en películas

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y en la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Según la denuncia citada en Clarín, los aportantes advierten presuntas irregularidades en las rendiciones de cuentas y diferencias entre las expectativas de retorno económico y los montos que recibieron. La investigación deberá determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades.