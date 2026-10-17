Denunciaron a Hernán Casciari por presunta estafa con inversiones en películas

Resumen para apurados
- Inversores denunciaron penalmente a Hernán Casciari en los tribunales porteños por presunta estafa y administración fraudulenta en el financiamiento colectivo de películas.
- El esquema de Orsai Audiovisuales captaba fondos ciudadanos mediante bonos, pero los denunciantes reclaman balances auditados y acusan retornos ínfimos frente a lo invertido.
- La Justicia investigará el destino del dinero aportado, un fallo que sentará precedente sobre la transparencia legal en el financiamiento colectivo de proyectos culturales.
Un proyecto que buscaba financiar películas de manera colectiva y ofrecer participación en sus posibles ganancias quedó envuelto en una disputa judicial. La productora Orsai Audiovisuales, impulsada por el escritor Hernán Casciari, enfrenta una denuncia penal presentada por inversores que cuestionan el manejo de los fondos aportados y reclaman información detallada sobre el destino del dinero.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y en la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Según la denuncia citada en Clarín, los aportantes advierten presuntas irregularidades en las rendiciones de cuentas y diferencias entre las expectativas de retorno económico y los montos que recibieron. La investigación deberá determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades.
Cómo funcionaba el sistema de inversiones de Orsai Audiovisuales
El modelo de financiamiento impulsado por Casciari proponía una alternativa a los mecanismos tradicionales de producción cinematográfica. En lugar de depender exclusivamente de grandes estudios o subsidios estatales, la iniciativa convocaba a ciudadanos interesados en aportar dinero para realizar películas y otros contenidos audiovisuales.
Las convocatorias ofrecían bonos de producción con valores que iban desde los 100 hasta los 20.000 dólares. La propuesta, según detalla Clarín, contemplaba que los participantes pudieran recuperar el capital invertido y obtener una parte proporcional de las ganancias comerciales de las obras.
La iniciativa despertó el interés de miles de personas que confiaron en el proyecto y en la trayectoria de su impulsor. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos sobre los resultados económicos y la información disponible para conocer el desempeño financiero de las producciones.
De acuerdo con los planteos de los denunciantes, la falta de documentación suficiente para verificar ingresos, gastos y rendimientos alimentó el conflicto y derivó en la presentación judicial.
Inversiones de miles de dólares y devoluciones de pocos pesos
Uno de los principales puntos de la controversia está relacionado con las sumas que algunos participantes aseguran haber recibido en concepto de retorno.
Entre los casos expuestos por integrantes del colectivo Productores Organizados figuran aportes de 2.500 dólares que habrían generado devoluciones de apenas 56,40 dólares. También mencionaron una inversión de 850 dólares cuyo retorno habría sido de 9,87 dólares.
Otro de los ejemplos señalados corresponde a saldos de 1,41 dólares en billeteras digitales, montos que ni siquiera alcanzarían el mínimo de cuatro dólares requerido para retirar el dinero, según los testimonios citados en la información.
Según Clarín, los reclamos no se limitan a la escasa rentabilidad obtenida por algunos inversores, sino que también incluyen cuestionamientos sobre la posibilidad de reconstruir con precisión el recorrido de los fondos y comprobar las cuentas presentadas por la productora.
Los denunciantes sostienen que las planillas de Excel disponibles en la plataforma no equivalen a balances auditados ni constituyen, por sí solas, documentación suficiente para verificar los movimientos financieros.
Qué películas quedaron bajo cuestionamiento
Los planteos de los inversores abarcan distintas producciones realizadas mediante el sistema de financiamiento colectivo de Orsai Audiovisuales.
Entre las obras mencionadas se encuentran:
- La uruguaya.
- Canelones.
- La muerte de un comediante.
- Sola en el paraíso, un documental.
- Emi On Off, una serie animada.
La controversia también pone en discusión los mecanismos de control y la información que recibían quienes participaban del esquema. Por el momento, estos señalamientos forman parte de los reclamos y deberán ser evaluados en el marco de las actuaciones judiciales.
La denuncia contra Hernán Casciari y los cuestionamientos legales
El conflicto también llegó a la televisión a través del testimonio de Nicolás Expósito, productor e inversor que expuso los reclamos del grupo en el programa Entrometidos en la tele, conducido por Tomás Dente.
En el plano judicial, el abogado Ariel Gil Ces, representante de los denunciantes, se refirió a las posibles implicancias penales del caso en declaraciones a El Destape.
El letrado sostuvo que la figura de estafa puede configurarse cuando una persona obtiene dinero mediante engaños y señaló que los inversores habrían confiado en la reputación de Casciari al decidir participar. También mencionó la posibilidad de que se investiguen otros delitos, aunque su eventual existencia deberá establecerse a partir de las pruebas.
La denuncia contempla presuntas maniobras de estafa y administración fraudulenta. La presentación de estos cargos no implica que los hechos estén probados ni que exista una condena contra el escritor.
El cierre del sistema de bonos de producción
La disputa también impactó en el modelo de financiamiento que había caracterizado a la productora. La información de referencia señala que Orsai Audiovisuales cerró su histórico sistema de bonos de producción, en medio de los reclamos por las rendiciones de cuentas y el destino de los fondos.
La causa busca esclarecer qué ocurrió con el dinero aportado, cómo se administraron los recursos y si existieron irregularidades con relevancia penal.
Mientras avanza el proceso, el caso plantea interrogantes sobre la transparencia de los modelos de inversión cultural colectiva y los mecanismos de rendición de cuentas que deben acompañar este tipo de iniciativas. La determinación de responsabilidades dependerá de lo que se acredite durante la investigación judicial.