Diego Maradona con la camiseta inglesa y Freddie Mercury con la argentina: la historia detrás de la icónica foto
Una imagen de 1981 reunió a dos figuras mundiales en el escenario de Vélez: el Diez vistió la camiseta de Inglaterra y el líder de Queen se puso la de la Selección argentina. El encuentro ocurrió meses antes de la Guerra de Malvinas y adquirió otro significado con el paso del tiempo.
Resumen para apurados
- El 8 de marzo de 1981, Diego Maradona y Freddie Mercury intercambiaron camisetas de Inglaterra y Argentina en Vélez Sarsfield, en un homenaje mutuo durante el recital de Queen.
- A sus 20 años, Maradona fue invitado al escenario por Queen ante una multitud y luego ambos se reunieron en camarines para sellar el histórico intercambio de indumentaria.
- La imagen adquirió un profundo simbolismo histórico: ocurrió un año antes de la Guerra de Malvinas y de los goles de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986.
La fotografía de Diego Maradona con la camiseta de Inglaterra y Freddie Mercury con la de Argentina es una de esas postales que atraviesan generaciones. El ídolo del fútbol y el cantante de Queen intercambiaron las camisetas durante un encuentro que tuvo lugar el 8 de marzo de 1981, en el estadio de Vélez Sarsfield, durante el último recital de la banda británica en el país.
En aquel momento, Maradona tenía apenas 20 años. Ya era una de las grandes promesas del fútbol argentino: había brillado en Argentinos Juniors, ganado el Mundial Juvenil de Japón 1979 y comenzaba una nueva etapa en Boca Juniors. Su popularidad también había trascendido las fronteras, especialmente después de su destacada actuación frente a Inglaterra en Wembley, en mayo de 1980.
La banda liderada por Mercury quiso reconocerlo durante su presentación en Buenos Aires. En medio del espectáculo, el cantante tomó el micrófono y anunció ante un Vélez colmado: “I'd like to introduce a friend of yours: Maradona” (“Me gustaría presentarles a un amigo suyo: Maradona”).
El estadio respondió con una ovación. Diego subió al escenario y, visiblemente emocionado, agradeció a los músicos por el momento: “Les quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz”. Luego, hizo una referencia al tema que la banda estaba por interpretar: Another One Bites the Dust.
El intercambio de camisetas entre Maradona y Freddie Mercury
El encuentro continuó detrás del escenario. En los camarines de Vélez, Maradona y Mercury intercambiaron camisetas y posaron para las fotografías que, con el paso de los años, se convirtieron en imágenes emblemáticas de la cultura popular.
El baterista de Queen, Roger Taylor, recordó tiempo después la importancia que tuvo la visita del futbolista: “Tener al gran ídolo del país en el backstage era como recibir una bendición”.
La escena tenía una particularidad que hoy llama especialmente la atención: Maradona llevaba los colores de Inglaterra, mientras que Mercury vestía la camiseta argentina. Una postal espontánea que reunió a dos íconos de países que poco después quedarían enfrentados por uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina.
Por qué la foto de Maradona y Freddie Mercury adquirió otro significado
El recital de Queen se realizó en marzo de 1981, apenas un año antes del inicio de la Guerra de Malvinas, en abril de 1982. A partir de entonces, la relación entre Argentina e Inglaterra quedó atravesada por el conflicto bélico y por una tensión que también tuvo su expresión en el fútbol.
En 1986, Maradona volvió a quedar ligado a esa rivalidad durante el Mundial de México. Como capitán de la Selección argentina, fue protagonista del histórico partido de cuartos de final ante Inglaterra, en el que convirtió los goles conocidos como la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.
Por eso, la fotografía de 1981 trascendió el recuerdo de un encuentro entre una estrella del fútbol y otra de la música. Con el tiempo, se transformó en una imagen cargada de simbolismo: dos figuras admiradas en todo el mundo, intercambiando camisetas en un escenario argentino, antes de que la historia modificara para siempre el significado de esos colores.