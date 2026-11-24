La fotografía de Diego Maradona con la camiseta de Inglaterra y Freddie Mercury con la de Argentina es una de esas postales que atraviesan generaciones. El ídolo del fútbol y el cantante de Queen intercambiaron las camisetas durante un encuentro que tuvo lugar el 8 de marzo de 1981, en el estadio de Vélez Sarsfield, durante el último recital de la banda británica en el país.