Con esas referencias, Siri mostró cómo llevar la escena a una plataforma de generación de video para obtener una primera pieza audiovisual de 15 segundos. Mientras tanto, otro modelo preparaba una presentación para inversores. El documento llegó a 27 páginas e incluyó una sinopsis cinematográfica, personajes, arcos dramáticos, una escaleta de 43 escenas y un plan de desarrollo y financiación.