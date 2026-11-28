En caso de que figure una propuesta de actualización, Mi Anses mostrará un nuevo monto reajustado. Si estás de acuerdo, deberás aceptar los Términos y Condiciones. Si esperabas un monto superior y creés que te corresponde, entonces es conveniente aguardar y consultar con un abogado. En definitiva, todas las personas que quieran una actualización deberán designar un abogado. Si no iniciaste juicio previo, el Estado puede proveerte uno del listado de Anses. El letrado debe confirmar su participación desde su propio portal.