Resumen para apurados
- Anses permite a jubilados consultar en su web si cobrarán el reajuste de la Reparación Histórica antes de fin de año para corregir haberes mal liquidados.
- El programa creado por la Ley 27.260 en 2016 revisa cálculos previsionales. La verificación se realiza desde Mi Anses ingresando con CUIL y Clave de Seguridad Social.
- De haber una oferta favorable, deberá homologarse con un abogado ante Anses; en caso de rechazo, los beneficiarios podrán iniciar un reclamo administrativo o judicial.
El presupuesto instrumentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para 2026 incluía los egresos ocasionados por los pagos de Reparación Histórica en las jubilaciones. El programa nacional creado por la Ley 27.260 en 2016 tiene por objetivo corregir los cálculos en los haberes previsionales de jubilados y pensionados.
Los beneficiarios no pueden postularse manualmente para aplicar al Programa Nacional de Reparación Histórica. Por el contrario, es ANSES el organismo que debe verificar si hay un cálculo nuevo de haberes y generar la oferta en caso de que una persona tenga una diferencia a favor. Para saber si un titular tiene la posibilidad de actualizar su pago mensual, se puede consultar desde Mi Anses.
Tres pasos para saber si cobrarás Reparación Histórica
Quienes quieran constatar su estado de cuenta deberán hacerlo de forma online mediante la plataforma Mi Anses. Para ello necesitarán una computadora, tablet o celular con conexión a internet.
1. Ingresar a www.anses.gob.ar y seleccionar la opción Mi Anses.
2. Identificarse en la plataforma ingresando el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.
3. Buscar el menú “Jubilaciones y Pensiones” y, luego, la opción “Reparación Histórica” para consultar la información disponible.
Cómo sé si aplico a la Reparación Histórica
Una vez en este sitio, los beneficiarios de Anses podrán chequear si el organismo contempló o no una propuesta de reajuste. Si aparece la leyenda “Sin beneficio asociado”, significa que el jubilado o pensionado no fue seleccionado para aplicar a la Reparación Histórica.
En caso de que figure una propuesta de actualización, Mi Anses mostrará un nuevo monto reajustado. Si estás de acuerdo, deberás aceptar los Términos y Condiciones. Si esperabas un monto superior y creés que te corresponde, entonces es conveniente aguardar y consultar con un abogado. En definitiva, todas las personas que quieran una actualización deberán designar un abogado. Si no iniciaste juicio previo, el Estado puede proveerte uno del listado de Anses. El letrado debe confirmar su participación desde su propio portal.
Una vez elegido, deberás acercarte a una oficina de Anses sin turno previo, con tu DNI y el de tu abogado para registrar tu huella digital y homologar el convenio. Luego, solo resta aguardar a la próxima liquidación.
Cómo iniciar un reclamo por Reparación Histórica
Muchos jubilados detectan errores en el cálculo de sus jubilaciones por aportes omitidos, descuentos indebidos o remuneraciones mal tomadas. En caso de considerar que te corresponde una Reparación Histórica para actualizar tu jubilación, deberás iniciar un reclamo administrativo en Anses.
Para eso deberás reunir la documentación necesaria. El primer paso es completar el formulario PS 6.236 de Reclamo de Haberes, explicando el motivo del reclamo. Deberás incorporar toda la documentación probatoria como certificación de servicio, recibos de sueldo o historia laboral, junto con la copia de tu DNI. El reclamo puede presentarse de forma presencial en una oficina de Anses o mediante el servicio de Atención Virtual.
Si Anses rechaza el pedido y aún creés que corresponde una actualización, deberás consultar con un abogado la posibilidad de iniciar una demanda judicial.