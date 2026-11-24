Luego del fin de semana largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reactiva este martes 24 de noviembre el pago de las liquidaciones mensuales. La jornada marca el inicio del calendario para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, comenzando por aquellos cuyos documentos terminan en 0 y 1.