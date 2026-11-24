Resumen para apurados
- Anses retoma este martes en Argentina el calendario de pagos tras el feriado, iniciando los haberes superiores a la mínima para DNI terminados en 0 y 1 con aumento del 1,93%.
- Las prestaciones aplican una suba por movilidad y descuentos escalonados para PAMI. El haber bruto máximo del mes alcanza los $2.988.765,82 según la normativa oficial.
- El cronograma de jubilaciones, AUH y desempleo continuará escalonado por terminación de DNI hasta diciembre, garantizando la regularización de todas las prestaciones sociales.
Luego del fin de semana largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reactiva este martes 24 de noviembre el pago de las liquidaciones mensuales. La jornada marca el inicio del calendario para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, comenzando por aquellos cuyos documentos terminan en 0 y 1.
Todas las prestaciones de este mes incorporan una actualización del 1,93% en concepto de movilidad.
Tope máximo y descuentos de PAMI
Para quienes integran este tramo de mayores ingresos, la Resolución 304/2026 del organismo estableció que el haber bruto máximo para noviembre es de $2.988.765,82, cifra que funciona como techo legal dentro del sistema previsional nacional.
Al momento de calcular el dinero neto que ingresa en la cuenta bancaria, se aplican las deducciones obligatorias para financiar la obra social (PAMI), que funcionan de manera escalonada:
- Se retiene un 3% sobre el monto equivalente al haber mínimo (fijado para este cálculo en $13.324,76).
- Se aplica una alícuota del 6% sobre la diferencia excedente entre ese valor base y el haber bruto total de cada beneficiario.
- Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.
- AUH y Asignación por Embarazo (AUE): Este martes 24 cobran los titulares con DNI finalizado en 8.
- Desempleo (Plan 1): El cronograma arranca este miércoles 25 de noviembre con los documentos terminados en 0 y 1, y se extenderá en días hábiles consecutivos hasta el 1 de diciembre para completar todas las terminaciones.
- Asignaciones de Pago Único y PNC: Quienes cobran por Matrimonio, Adopción o Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, tienen todas las terminaciones de DNI habilitadas con plazo vigente hasta el 10 de diciembre.