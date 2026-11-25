Anses paga hasta $420.000 anuales a jóvenes sin empleo: cómo inscribirse y hasta cuándo es la fecha límite
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene abierta la convocatoria para la línea Progresar Formación Profesional, destinada a jóvenes y adultos sin empleo formal registrado que deseen capacitarse en oficios.
Resumen para apurados
- La Anses mantiene abierta en noviembre la inscripción a Progresar Trabajo en Argentina para otorgar hasta $420.000 anuales a desocupados que se capaciten en oficios.
- El trámite es virtual mediante Mi Argentina. Aplica a personas de 18 a 35 años sin empleo formal cuyos ingresos familiares no superen tres salarios mínimos vigentes.
- La iniciativa de Capital Humano busca mejorar la inserción laboral y fomentar la capacitación técnica formal para responder a las demandas del mercado productivo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) gestiona los pagos de diferentes becas dedicadas a fomentar el término de los estudios así como a adquirir herramientas para acceder a oportunidades laborales. Una de las ayudas económicas disponibles en noviembre está destinada a jóvenes y adultos de hasta 35 años sin empleo formal registrado y permite acceder a cifras de incentivo que suman hasta los $420.000 anuales.
Las Becas Progresar Formación Profesional o Progresar Trabajo proporciona hasta $420.000 por año a jóvenes y adultos elegibles de acuerdo con la situación laboral y el trayecto educativo de cada solicitante, según lo consignado en el portal Ámbito. Esta iniciativa, que depende del Ministerio de Capital Humano, busca acompañar económicamente a quienes cursan trayectos de formación técnica para mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.
Quiénes pueden acceder a la beca de Anses de hasta $420.000
Si bien el rango general del programa abarca a jóvenes de entre 18 y 24 años, la normativa actual establece ampliaciones importantes para distintos sectores de la población que buscan capacitarse. Quienes deseen postularse antes del cierre previsto para este viernes 27 de noviembre de 2026 deben encontrarse dentro de los siguientes grupos y cumplir con las pautas establecidas por la Resolución 172/2026:
- Ampliación etaria: el límite se extiende hasta los 35 años inclusive para personas sin empleo formal registrado y para titulares a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años.
- Grupos sin límite de edad: integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas, afrodescendientes y personas trans pueden inscribirse sin tope etario.
- Requisitos socioeconómicos: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal, tener DNI vigente y contar con ingresos personales que no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Condición académica: estar previamente inscripto en un curso validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), no haber finalizado una carrera superior y no percibir otra beca similar de la Secretaría de Educación.
Cómo anotarse paso a paso a la beca de Anses de hasta $420.000
La gestión para solicitar el acompañamiento económico es completamente gratuita, digital y requiere que el estudiante ya figure registrado en el curso de capacitación elegido. Para enviar la solicitud antes de que finalice la convocatoria de noviembre, los interesados deben seguir una serie de pasos sencillos desde sus dispositivos:
- Ingresar a la plataforma Mi Argentina con usuario y contraseña, o crear una cuenta en caso de no poseerla.
- Acceder al sitio web oficial de Becas Progresar y seleccionar la línea "Progresar Formación Profesional".
- Iniciar sesión utilizando el número de CUIL y la clave personal de Mi Argentina.
- Revisar los datos personales cargados en el sistema, completar la encuesta socioeconómica y detallar la información académica del curso.
- Verificar que toda la declaración jurada sea correcta y confirmar el envío del formulario.