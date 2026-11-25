La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) gestiona los pagos de diferentes becas dedicadas a fomentar el término de los estudios así como a adquirir herramientas para acceder a oportunidades laborales. Una de las ayudas económicas disponibles en noviembre está destinada a jóvenes y adultos de hasta 35 años sin empleo formal registrado y permite acceder a cifras de incentivo que suman hasta los $420.000 anuales.