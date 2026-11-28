En el fin de semana del cierre de mes, Ludovica Squirru advierte que los signos se encontrarán también con los finales cíclicos del horóscopo chino. En su agenda diaria, la reconocida astróloga, que llevó al mundo hispanohablante el conocimiento milenario del Tong Shu (el almanaque tradicional chino) y la metafísica oriental, advirtió que esta jornada está regido por el Ki 9, el último número que proviene del Ki de las 9 Estrellas, donde los días giran del 1 al 9. Esta energía que mueve al universo marca el clima emocional de la fecha, así como la velocidad y el propósito energético de la etapa.