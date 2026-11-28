Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó qué signos del horóscopo chino se verán favorecidos este fin de semana de cierre de mes bajo el influjo del Ki 9 y el Caballo de Madera yang.
- El período potencia al Caballo, Tigre, Perro y Cabra, mientras que la Rata enfrentará fricciones energéticas debido a la oposición directa con el animal regente del día.
- La astróloga sugiere usar esta etapa para limpiar y cerrar procesos personales, evitando asumir compromisos definitivos antes del inicio del siguiente ciclo energético.
En el universo astrológico, cada jornada tiene su huella energética única y los cierres traen consigo un impulso que puede llevar a los signos a un mayor estado de claridad, donde el tramo puede destacarse por esa energía que fluye y que también permite mostrarse ante el mundo mediante el brillo de una fecha que propone conclusiones y supone nuevos comienzos. En este momento del último fin de semana de noviembre, el horóscopo chino propone un clima emocional que catapulta y que invita a brillar sin miramientos.
En el fin de semana del cierre de mes, Ludovica Squirru advierte que los signos se encontrarán también con los finales cíclicos del horóscopo chino. En su agenda diaria, la reconocida astróloga, que llevó al mundo hispanohablante el conocimiento milenario del Tong Shu (el almanaque tradicional chino) y la metafísica oriental, advirtió que esta jornada está regido por el Ki 9, el último número que proviene del Ki de las 9 Estrellas, donde los días giran del 1 al 9. Esta energía que mueve al universo marca el clima emocional de la fecha, así como la velocidad y el propósito energético de la etapa.
Por esta ocasión, el Ki 9 regirá este sábado, lo que implica una energía de cierre. Asociada al elemento Fuego y a la máxima luminosidad, esta vibración saca a la luz lo que estaba oculto y aporta una nitidez especial antes de volver a empezar el ciclo en el número 1. Es una jornada intensa, apasionada y de gran exposición pública, donde las cosas se ven tal cual son, aunque también puede volvernos un poco más temperamentales si no canalizamos esa fuerza con sabiduría.
Los signos que brillan con luz propia
Este fin de semana la jornada está gobernada por la energía de la Madera yang y el signo del Caballo, una combinación dinámica y expansiva que abre caminos para quienes vibran en su misma sintonía.
En la rueda zodiacal, las concordias y afinidades marcan quiénes tienen "luz verde" energética y reciben viento de cola para concretar metas, destrabar encuentros y disfrutar de un entorno sin resistencias. En este cierre de noviembre, el grupo privilegiado que recibirá este impulso está integrado por el propio Caballo, sus compañeros de tríada armónica, el Tigre y el Perro, su amigo secreto, la Cabra, y también el Búfalo, el Conejo, la Serpiente y el Gallo. Para todos ellos, la energía del fin de semana fluye a favor, invitándolos a mostrarse, cerrar etapas con éxito y proyectarse con confianza.
El signo que deberá bajar un cambio: la advertencia del choque
Así como algunos signos encuentran el camino despejado, la rueda del zodíaco chino también señala dónde se concentra la fricción. El choque representa al animal ubicado exactamente a 180 grados del regente del día, generando un cruce de energías opuestas.
Frente al protagonismo del Caballo, el signo que entra en choque este sábado es la Rata. Lejos de ser un mal augurio, esta advertencia funciona como un llamado a la prudencia: anuncia una jornada de movimiento brusco, posibles imprevistos o cambios de planes repentinos. Para los nacidos bajo el signo de la Rata, el secreto del fin de semana estará en no resistirse, evitar confrontaciones innecesarias, postergar decisiones financieras arriesgadas y moverse con calma frente a lo inesperado.
El consejo para atravesar el cierre de mes
Finalmente, el cruce entre la Madera yang, el espíritu libre del Caballo y la luminosidad del Ki 9 deja un mensaje claro para la vida cotidiana: es un momento ideal para limpiar la casa y depurar los espacios, acompañando simbólicamente este final de ciclo. En cambio, la sabiduría del almanaque oriental recomienda evitar iniciar grandes estructuras o compromisos definitivos como casarse, mudarse, cavar o remodelar el hogar, permitiendo que la energía de cierre haga su trabajo antes de dar el próximo gran salto.