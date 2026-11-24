Horóscopo chino: los dos signos que necesitan hacer una pausa obligada y descansar antes de fin de mes, según Ludovica Squirru
Las energías del zodíaco oriental invitan a auditar la rutina y soltar exigencias antes de la llegada de diciembre. Los dos animales que deben priorizar el descanso, desconectarse de las pantallas y reordenar sus vínculos para preservar su bienestar.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru advirtió este mes que los signos de Dragón y Serpiente deben pausar su rutina en el horóscopo chino para evitar el agotamiento físico y mental antes de fin de año.
- El Dragón sufre sobrecarga de compromisos y la Serpiente busca reordenarse tras semanas caóticas; ambos deben desconectarse de pantallas y priorizar sus vínculos esenciales.
- Bajar el ritmo a fin de mes funcionará como una inversión para no arrastrar cansancio hacia la vorágine de diciembre, garantizando equilibrio emocional y bienestar a futuro.
El horóscopo chino advierte que en noviembre es momento de auditar la vida. Para la filosofía oriental es necesario detenerse cuando las cargas se ven acumuladas y la experiencia de la vida se vuelve pesada y abrumadora. Las energías de lo que queda del mes invitan a descansar, a deshacerse de mochilas pesadas y reordenar la vida si no se quiere caer en exigencias y agotamiento. En este tiempo será necesario prestar atención a aquello que habíamos descuidado, en especial relaciones y vínculos que quedaron detrás de las pantallas.
Dentro de este panorama astral, dos animales del zodíaco oriental deberán tomarse muy en serio esta pausa para preservar su bienestar. Por un lado, las personas nacidas bajo el signo del Dragón atravesarán una etapa marcada por emociones intensas y una fuerte demanda de actividades sociales, según lo consignado en La 100. Por otro lado, la Serpiente encontrará finalmente un respiro tras haber atravesado semanas de mucho desorden interno y externo.
Por qué el Dragón y la Serpiente necesitan frenar en noviembre
De acuerdo con las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, quienes nacieron bajo la influencia del Dragón —años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024— suelen destacarse por su enorme iniciativa, ambición y capacidad de liderazgo. Sin embargo, esa misma vitalidad puede jugarles en contra en la recta final del mes, ya que la acumulación de proyectos compartidos y compromisos sociales amenaza con desbordar su rutina. Por este motivo, el consejo central apunta a revisar los hábitos diarios, identificar qué situaciones drenan su energía y establecer nuevas prioridades antes de llegar al colapso físico o mental.
En la vereda opuesta de este ritmo vertiginoso aparece la Serpiente —correspondiente a los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025—, para quien noviembre funciona como una etapa de reacomodamiento general después del caos vivido durante octubre. Para este signo, descansar no significa únicamente dormir más horas, sino volver a lo simple y recuperar el contacto humano genuino sin la constante intervención de los dispositivos digitales. Además, los ejemplares más jóvenes de este animal transitarán un proceso de maduración emocional que les permitirá evaluar sus decisiones laborales, económicas y afectivas desde una perspectiva mucho más serena.
Claves para atravesar el cierre de mes sin sobresaltos
Tanto el Dragón como la Serpiente tienen por delante una oportunidad valiosa para sanear su entorno antes de que comience la vorágine habitual de diciembre. Asumir que bajar un cambio es una inversión a futuro resulta fundamental para no arrastrar el cansancio acumulado hacia el cierre del año.
Organizar la agenda con espacios libres, aprender a delegar responsabilidades y escuchar las señales del cuerpo serán herramientas clave para transitar los últimos días de noviembre. Soltar el teléfono por unas horas y priorizar las charlas cara a cara se convierten así en las mejores recetas de la sabiduría oriental para recuperar el equilibrio perdido.