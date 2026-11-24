El horóscopo chino advierte que en noviembre es momento de auditar la vida. Para la filosofía oriental es necesario detenerse cuando las cargas se ven acumuladas y la experiencia de la vida se vuelve pesada y abrumadora. Las energías de lo que queda del mes invitan a descansar, a deshacerse de mochilas pesadas y reordenar la vida si no se quiere caer en exigencias y agotamiento. En este tiempo será necesario prestar atención a aquello que habíamos descuidado, en especial relaciones y vínculos que quedaron detrás de las pantallas.