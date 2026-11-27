El horóscopo chino 2027 estará marcado por la llegada de la Cabra de Fuego, un ciclo que comenzará el 6 de febrero y que, según las predicciones de Ludovica Squirru, traerá cambios en la manera de encarar los proyectos, las relaciones y las decisiones personales. En este nuevo período, uno de los signos tendrá la posibilidad de replantearse objetivos y abrir caminos diferentes.